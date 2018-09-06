美網》史上頭一遭！ 日本選手晉級男、女單4強

2018年09月06日 12:36 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

美日混血小將大坂直美生涯第一次打進美網女單4強，她和男子選手錦織圭一同殺入美網單打最後4強，是史上第一次。(美聯社)

日本雖然最近受到燕子颱風及地震的天災重擊，體育賽事卻傳來值得振奮的好消息，女子選手大坂直美和男子選手錦織圭，雙雙晉級美國網球公開賽女、男單打最後4強，職業男子網球協會ATP指出，這是網球年度四大滿貫賽史上，第一次有兩日本男、女選手在同一場四大賽晉級4強。

大坂直美先在一場57分鐘的比賽中，以兩盤6：1擊退烏克蘭選手崔蘭柯（Lesia Tsurenko），個人生涯首度打進大滿貫女單4強，隨後錦織圭2：6、6：4、7：6（7：5）、4：6、6：4，在4小時右8分鐘的苦戰中擊敗大會第7種子、克羅埃西亞好手西里奇（Marin Cilic）。

網球比賽在1968年進入公開化以後，曾出現過一次日本男、女選手，同時在單一大滿貫賽中打進男、女單8強，是在1995年的溫布頓草地網球錦標賽，當時的男選手是松岡修造，女選手是伊達公子，可惜兩人都止於8強。

獲知和大坂直美都闖進美網單打最後4強，錦織圭回應：「這真是很棒的消息，而我能夠在日本以外的比賽也受到這麼多球迷支持，感覺很開心。」

大坂直美的父親是海地裔美國人，母親是日本人，錦織圭相當看好這位年僅20歲的後起之秀，表示：「我覺得她現在具備贏得冠軍的實力，甚至大滿貫冠軍都有可能，這次美網對她就是很好的機會。」

錦織圭去年受手腕傷勢之苦，缺席了美網，本季傷癒復出，到目前為止都表現不錯，4強賽對手是塞爾維亞籍前世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic），由於錦織圭常常打五盤大戰，例如2010年美網第二輪五盤獲勝、比賽歷時4小時59分，創下美網第5長紀錄，錦織圭笑說：「我只希望和喬帥不要又打五盤啦！」

(中時電子報)