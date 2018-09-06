美網》史上頭一遭！ 日本選手晉級男、女單4強

錦織圭經歷五盤大戰，辛苦晉級2018美網男單4強。(美聯社)

友善列印
中時電子報
／綜合報導
美日混血小將大坂直美生涯第一次打進美網女單4強，她和男子選手錦織圭一同殺入美網單打最後4強，是史上第一次。(美聯社)

日本雖然最近受到燕子颱風及地震的天災重擊，體育賽事卻傳來值得振奮的好消息，女子選手大坂直美和男子選手錦織圭，雙雙晉級美國網球公開賽女、男單打最後4強，職業男子網球協會ATP指出，這是網球年度四大滿貫賽史上，第一次有兩日本男、女選手在同一場四大賽晉級4強。

大坂直美先在一場57分鐘的比賽中，以兩盤6：1擊退烏克蘭選手崔蘭柯（Lesia Tsurenko），個人生涯首度打進大滿貫女單4強，隨後錦織圭2：6、6：4、7：6（7：5）、4：6、6：4，在4小時右8分鐘的苦戰中擊敗大會第7種子、克羅埃西亞好手西里奇（Marin Cilic）。

美網》葛藍喬安娜女雙晉8強 曾俊欣肌肉抽筋幸無礙

網球比賽在1968年進入公開化以後，曾出現過一次日本男、女選手，同時在單一大滿貫賽中打進男、女單8強，是在1995年的溫布頓草地網球錦標賽，當時的男選手是松岡修造，女選手是伊達公子，可惜兩人都止於8強。

獲知和大坂直美都闖進美網單打最後4強，錦織圭回應：「這真是很棒的消息，而我能夠在日本以外的比賽也受到這麼多球迷支持，感覺很開心。」

大坂直美的父親是海地裔美國人，母親是日本人，錦織圭相當看好這位年僅20歲的後起之秀，表示：「我覺得她現在具備贏得冠軍的實力，甚至大滿貫冠軍都有可能，這次美網對她就是很好的機會。」

錦織圭去年受手腕傷勢之苦，缺席了美網，本季傷癒復出，到目前為止都表現不錯，4強賽對手是塞爾維亞籍前世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic），由於錦織圭常常打五盤大戰，例如2010年美網第二輪五盤獲勝、比賽歷時4小時59分，創下美網第5長紀錄，錦織圭笑說：「我只希望和喬帥不要又打五盤啦！」

(中時電子報)

《時來運轉》運彩報報 - 跟風勝… 羽球》快筆記！ 戴資穎9／8高雄…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。