地方居民不要拆除老天橋！15年老天橋彩繪重生

2018年09月06日 13:02 中時 張祈

目前封橋彩繪的壽豐老天橋最快下星期就能開放通行。（張祈攝）

佇立在台9線上連結起壽豐市區與壽豐行政轄區的天橋已佇立超過15年，因使用率不高，一度列為公路總局省道改善計畫中須拆除的天橋，經地方民眾陳情後，留住了天橋，上周起「封橋保養」，清除了橋面青苔，由藝術家彩繪樓梯，煥然一新的天橋將於下周再次開放。

交通部公路總局為辦理景觀營造亮點計畫，陸續盤點省道景觀，壽豐天橋陷存廢兩難膠著，經上月會勘後，鄉公所承諾接管天橋管養工作，公路總局花蓮工務段長陳景揚說，原評估使用率不高，且建物擋住視野，但仍尊重地方意願，由公所接管綠美化、管理等工作，留下天橋。

天橋東側就是賣場、鄉公所、壽豐國小等區域，每天都有固定往來數量，壽豐國小更是要求學生上下學必須行走天橋，壽豐鄉長張懷文說，這座天橋是她鄉長任內期間爭取500萬經費興建的，就考量地方行動較慢的長者、孩童，往來大馬路上學、辦公都要冒險過馬路，雖然目前天橋使用率降低，但還是有民眾使用。

由公所接管後的天橋，彩繪、綠美化工作即刻進行，壽豐鄉公所建設課長黃文宗指出，村辦公室日前反應樓梯上有青苔，溼滑很危險，上星期進行為期兩周的清理及彩繪工作，以鯉魚向上游的圖樣象徵力爭上游的精神，鮮艷圖案也為鄉內增加景點，彩繪期間天橋暫時封閉，預計最快下星期就能開放通行。

(中時 )