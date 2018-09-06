台中》國民黨台中黨部懸賞百萬抓賄 民進黨駁斥邏輯錯亂

2018年09月06日 12:46 中時 馮惠宜

國民黨台中黨部持續追打餐會賄選，6日上午大動作召開記者會公開徵求證人指證對手民進黨提名市長參選人林佳龍涉舉辦餐會賄選證據，強調一經起訴就贈百萬獎金；對此，台中市新聞局長卓冠廷怒斥國民黨的指控從「罪證確鑿」，變成懸賞獎金徵求證人，顯示所有指控根本沒有真憑實據，市長林佳龍將正式提告，盼盧秀燕陣營可提出具體的政見。

國民黨台中市黨部繼連日來緊咬林佳龍陣營7月20日到台中梨山舉辦選舉餐會涉嫌賄選案，市黨部主委陳明振強調這場「護民主、會獎金」，他強調有很多人看不下去，因而除法務部查察賄選一千萬獎金之外，國民黨將募款集資百萬，只要有人提出證據、一經起訴就發百萬獎金，如一審定讞加上法務部的一千萬獎金，剛好就是林佳龍簽訂海水採礦1100億元開發案的1/10。

台中市前議員、律師洪嘉鴻也以律師身份見證這場記者會，他強調，賄選有兩種，一是交付金錢或貴重禮品，另一種則是「交付不正利益」通常就是超出預期的餐會，他也說，今天的國民黨的懸賞公告，只要一經公告、透過媒體傳輸出去，所有聽到知悉的不特定人就與市黨部成立契約，只要有人著手搜集證據完成，國民黨就不能撤回，他是見證這項懸賞獎金絕對合法有效。

對於民進黨質疑，百萬獎金來源，陳明振指稱，所有發放標準比照法務部查察賄選獎金辦法，唯國民黨是起訴就發獎金，而獎金是募集而來，已有人原意提供，他也籍此次記者會公開募資，一人一萬元就有十人百萬元，一人五千元廿人就有一百萬元。

對於國民黨指控，台中市新聞局長卓冠廷表示，一週前國民黨才用「罪證確鑿」的聳動標題召開記者會，誣指林市長涉嫌賄選，一週後卻又說要懸賞獎金徵求證人，顯示國民黨邏輯混亂到令人匪夷所思的程度，更證實國民黨的各種指控，根本沒有任何證據，而林市長也已表示將正式提告，以端正選風。

他也強調，競選至今，盧秀燕陣營遲遲未能拿出任何具體政見與施政藍圖，他呼籲國民黨回歸選舉的正途，莫再以負面選舉與抹黑的手法獲取支持，胡亂抹黑已經跟不上市民的智慧。

(中時 )