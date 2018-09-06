北市試辦路邊智慧停車 自主開單繳費享8折優惠

2018年09月06日 13:02 中時 張立勳

北市交通局宣布6日起由3家廠商在松智路、和平東路1段、長春路試辦「路邊停車智慧化」服務，民眾只要自主開單，使用電子支付、全國繳費網及銀行代扣繳停車費，就可享8折優惠，月底共有7家業者加入試辦計畫，不過，有民眾質疑若要到7家不同業者服務的路段停車，就要下載7個APP，且操作方式各有不同相當不方便。

北市試辦智慧停車，首波由宏碁智通、歐特儀、綠創新科技等3家廠商，分別於松智路（市府東門廣場）、和平東路1段（新生南路2段、泰順街）及長春路（林森北路、新生北路）開放車主體驗自主開單繳費。

3路段使用方式不同，松智路智慧開單車位，車輛停入時可自動偵測辨識車牌開單，民眾可利用「停車大聲公」APP查詢即時空格位並自動繳交停車費；長春路智慧停車計費系統採「預繳制」，把車停放後車牌自動偵測，預繳後停車逾時前5分鐘會通知；和平東路則為地磁感應，車輛進入車位靜止不動開始計費。

交通局長陳學台說，試辦期間，自主開單透過電子支付、pay.taipei、全國繳費網或銀行代扣繳，皆可享8折優惠，若沒有自主開單繳費，仍可至超商以車號繳費，但就沒有優惠。

北市停管處長張滋容指出，為了解智慧化設施應用於路邊停車格後開單及繳費行為改變，民眾接受度與實施的可行性，即日起試辦至明年3月底，車主停車可體驗由具車牌辨識功能的感測設施自動開單，或下載APP自主開單繳費。

她提醒民眾，試辦地點除有大型告示牌面，也會在擋風玻離夾放停車通知單提醒車主，現場還有服務人員解說協助操作，試辦成果將做為未來北市推動路邊停車智慧化發展的參考。

有民眾質疑，現在有3家業者試辦，民眾若要到不同路段停車，必須下載3個APP，月底7個路段都上路後，恐怕要下載7個APP，相當不方便；陳學台對此解釋，目前是試辦階段，將找出最適合民眾的業者，試辦結束後，停管處將推出APP整合所有業者。

(中時 )