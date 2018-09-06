改建案完全沒有在董事會提出報告 陳景峻批吳音寧「魚目混珠」

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台北第一果菜批發市場改建案有沒有北農版本陷入羅生門，台北市副市長陳景峻強調，北農總經理吳音寧「魚目混珠」，到目前為止只有「重要工作概況」，根本沒有北農版的案子，議員質詢提及要減少多少面積、停車場不要、餐廳不要，1坪11萬、1萬坪可以減少11億等等，這些內容完全沒有在董事會提出報告過。

對於吳音寧說有市場改建有向董事會報告，陳景峻表示，這就是魚目混珠，北農改建是重大案子，這個案子要有完整規劃報告，要跟董事會報告跟說明規劃內容、數量及位置，相關報告叫做「案子」，但是吳音寧這完全沒有提出案子。

陳景峻進一步說，吳音寧報告的都是「重要工作概況」，根本沒有規劃案的內容，吳音寧導向說有跟董事會報告，就好像她有北農版本，要減少多少面積、停車場不要、餐廳不要，1坪11萬、1萬坪可以減少11億等等，這叫規劃內容，但這些完全沒有在董事會提出報告，吳音寧怎麼可以說有跟董事會報告，希望她不要玩文字遊戲，也不要魚目混珠。

陳景峻上午出席行政院會，他向農委會主委林聰賢反映相關問題，陳景峻表示，依照規定吳音寧就是要到市議會，上次農委會也說吳音寧會到議會備詢，結果也沒有來，「不要因為一個人，給市政府跟中央帶來很大的麻煩跟很不好的誤會，認為這有什麼政治操作，這樣不足取也不應該 」，他也再拜託林聰賢去溝通，因為這會給台北市政府、民進黨、跟他都帶來麻煩，因為他3個角色都有，實在很困擾。

(中時 )

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