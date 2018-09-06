吳音寧沒開會惹怒柯P 產發局長：開會幾次不是重點

針對台北第一果菜批發市場改建案，產發局長林崇傑表示，北農總經理吳音寧參加幾次會議不是重點，重要的是吳因該回歸體制內討論，而不是在臉書發文提意見。（林縉明攝）

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第一果菜批發市場改建案持續延燒，日前議會質詢，產發局長林崇傑答詢稱北農總經理吳音寧不進市府開會，市長柯文哲因而動怒，痛批吳不開會卻發臉書，民進黨籍市議員簡舒培5日出示吳赴市府開會紀錄，打臉市府，林崇傑昨稱，「若是語氣造成誤解，我鄭重道歉」。但林崇傑今受訪改口稱，媒體標題模糊焦點，他是對語氣不妥說明，林崇傑強調，開會幾次不是重點，重要的是相關討論回到體制內，而不是透過臉書表達意見。

針對昨天對吳音寧開會次數道歉一事，林崇傑今改口表示，有些報導標題模糊焦點，昨天清楚表達對講話語氣覺得不妥說明；至於因訊息傳達錯誤，造成市長柯文哲連日動怒，傳出柯文哲今上午市府會議發飆，林崇傑否認此事。

林崇傑指出，雙首長會議從2016年底至今2年半，每月定期開會一次，吳做為公司總經理卻不來討論，而吳這幾天提出的市場改建建議，早在會議中各方有共識也定案，顯然北農代表沒把會議結論帶回去報告，或者帶回去沒充分討論。

林崇傑說，吳音寧提出的停車場減掉26000平方公尺方案，會造成交通衝擊，會議中明確溝通討論這不可行；同樣的拿掉物流空間，這涉及公會營運，這兩天卻又把同樣問題拿出來談，這就是不參加會議造成的後果。

林崇傑表示，市場改建是地方重要公共建設，希望回歸體制內討論，市府有很多公開討論的管道，下周一將加開雙首長會議，希望總經理來開會，不要只在臉書發表。

(中時 )

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