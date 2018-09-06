台中》針對國民黨開記者會民進黨批誣指林市長一週、現在才懸賞找證據

2018年09月06日 12:50 中時 陳世宗

針對國民黨召開記者會懸賞100萬元徵求檢舉人，台中市議會民進黨團6日批說，國民黨過去一週不管事實真相，只是不斷跳針式指控市長林佳龍涉嫌賄選，現在卻對外徵求檢舉人，顯示之前的指控根本沒有任何證據，證實之前的指控根本是抹黑，黨團質問100萬元是不是賄選？國民黨自稱全數黨產已被凍結，這錢又從何而來？

國民黨台中市黨部主委陳明振說，對於民進黨質疑，百萬獎金來源，國民黨所有發放標準是比照法務部查察賄選獎金辦法，國民黨是只要起訴就發獎金；獎金是小額募集而來，且已經有人表示願意提供獎金；黨部藉由記者會公開募資，1人1萬元100人就有百萬，1人5000元、200人就有100萬元。

民進黨團總召李天生說，梨山餐會是單純的後援會活動，所有出席成員都是後援會成員，且都有名冊與簽名，甚至也在現場明確要求，非後援會民眾不要進入會場，當晚市長僅為受邀參加活動，國民黨的指控根本就是「烏龍爆料」。

民進黨團副總召賴佳微表示，國民黨毫無證據卻不斷抹黑攻擊，完全是不負責任的選舉模式，不是最大反對黨應有的行為；國民黨為選舉不擇手段，四處抹黑造謠，要求國民黨即刻出面道歉，希望日後要有足夠證據再出面指控，不要「看到黑影就開槍」。

(中時 )