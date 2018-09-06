瞄準中秋烤肉趴踢 黑橋牌首推烤肉組

2018年09月06日 13:02 工商 劉馥瑜

黑橋牌馬告香腸新品。圖／業者提供

黑橋牌戰斧豬排新品。圖／業者提供

一年一度中秋節即將到來，為搶攻中秋烤肉商機，府城老字號香腸品牌黑橋牌今年首度推出「經典烤肉組」和「無肉不歡烤肉組」，除了招牌原味及蒜味香腸、里肌肉片、各式丸子及肉串外，還有新品「馬告香腸」、「戰斧豬排」，就連串燒麻糬及冰烤蕃藷等甜點都包含在內，讓民眾一次購足。

黑橋牌品牌行銷部公關劉子寧說，香腸是台灣烤肉必備的熱門食材，往年中秋檔期不論量販超市或門市，香腸銷量比平時高出3倍以上，且據觀察，近年中秋烤肉逐漸從闔家團圓的聚會，擴大到年輕人相聚開趴的場合，因應年輕族群愛嘗鮮，黑橋牌特殊口味香腸越來越受歡迎，如烏魚子、墨魚、飛魚卵香腸等，近3年銷量年成長20～30％，估計今年馬告香腸新口味上市，可望再帶動一波成長。

黑橋牌這次兩款新品各有特色，據業者介紹，馬告又稱山胡椒，生長在台灣海拔700至1000公尺山區，同時擁有黑胡椒的辛香及淡雅的檸檬香氣，口感清爽不膩；而厚達2公分的戰斧豬排，事先以奶油搭配迷迭香醃製入味，燒烤起來口感表皮酥脆，內部鮮嫩多汁，是烤肉派對的好選擇。

黑橋牌表示，即日起至9月30日，黑橋牌網路商城亦推出中秋烤肉、送禮等各式優惠，喜愛經典大眾口味的民眾也可在量販超市選購，黑橋牌直營門市與專櫃亦提供客製化禮盒服務及滿額優惠活動等，滿足各式消費需求。

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