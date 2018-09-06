通過ISO45001 壢新職安更上層樓

壢新醫院獲全台灣第1家ISO45001國際驗證，藉由加強醫院員工職業安全衛生管理，不但拉高眾人士氣，也提升民眾服務。（賴佑維攝）

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壢新醫院獲ISO45001國際驗證，未來若遇到診間糾紛，醫師可不動聲色透過按鈕通知保全到場。（賴佑維攝）

壢新醫院獲全國首家ISO45001驗證，院方指出，醫療暴力層出不窮，透過提升職業安全衛生管理方式，醫師未來只要1鍵就可以快速請保全趕赴現場。醫療人員無後顧之憂，自然可以提升服務品質。

壢新醫院長黃忠智表示，此次壢新醫院、桃園國際機場醫療中心，皆通過ISO45001國際驗證，與世界先進國家並駕齊驅，為國內各行各業起帶頭示範作用，希望拋磚引玉帶動台灣的職安衛管理邁向新里程。

院方也說，診間醫療暴力事件頻傳，不少醫護人員人人自危，也讓醫病關係緊張，因此提升診間安全通報系統強度。醫師透過一般看診系統，能在施暴者不知情的狀況下，按下緊急通報系統，請保全到場處理，此外急診室也有緊急按鈕，通知保全外，也可以即時通知警方。醫師說，過去在診間，若病患有施暴或言語暴力，往往只能透過醫護人員處理，有了新系統後，保全可以快速到場，能夠安心看診。

除此之外，診間的X光片螢幕位置原先需要醫師不斷轉頭才能觀察，卻容易造成醫師肩頸痠痛不適的「職業病」，在醫師建議下，調整位置後，不但方便解說病情，醫師也不需要頻繁轉頭。

以職場安全為例，職安團隊多次評估、調查，反覆測試修正後，將棧板堆放區限高180公分，不但符合人體工學，也能夠避免運動傷害與物品砸落風險，讓保管課員工相當開心。

(中時 )

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