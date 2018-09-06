南投縣無障礙協會8日起辦理2天1夜手搖車挑戰活動

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社團法人南投縣無障礙協會為鼓勵身心障礙者踏出戶外運動，以促進健康及社會參與，已擇定8、9日兩天辦理「107年身無礙•愛搖車」活動，8日上午8:30將於縣立體育場大門口廣場集合出發，展開為期兩天的南投-水里挑戰之旅。

此次活動，協會將號召100名身心障礙及其家屬參與，提供適切的健康運動宣導；在心理調適方面，正視自己的身體狀況，尋找正確的運動方式、在身體方面，達到延緩老化維持健康的目的，讓身障族也能擺脫依賴者的角色，學習獨立自主、發揮個人潛能，增進自我照護能力及解決問題的能力，定位新的角色、開拓新的人際關係。

主辦單位指出，台灣身心障礙人數超過百萬，老年人口也超過2百萬，除先天疾病外，不乏因傷病而導致行動不便，而影響身心障礙者參與休閒的限制。因此透過輔具的研發手搖式自行車，發展身障者專用的電動式手搖車創新活動，可與一般人及家人一起騎車出遊。

在台灣全民自行車樂活風氣提升，以及自行車產業持續為創新服務、注入新價值的潮流下，身心障礙人士的自行車運動，逐漸受到重視，所以將腳騎設計為手搖的手搖自行車，可讓身障族群更安全的踏出戶外運動，鼓勵更多身障朋友以手搖自行車參與更多戶外活動，期能提升國人對身障者的正面觀點與行動力。

南投縣政府社會及勞動處林俊梧處長表示，能夠透過推廣適合障礙者的戶外運動，不但能幫助障礙者強健體魄、保持心情愉快、增進社會互動，對於身心障礙者均是一種很重要的療癒介面，更能減少社會照護成本與國家醫療資源。

(中時 )

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