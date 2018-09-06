台客受困日本不聞不問 網批：謝長廷忙著發文罵政敵

駐日代表謝長廷。 (圖／取自謝長廷臉書)

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中時電子報
/綜合報導

原來關西機場全毀還不夠慘，赴日旅遊的民眾還被駐日辦事處冷對待！日本連兩日遭颱風地震蹂躪，大批台客滯留關西、北海道無法返台，有民眾向駐日辦事處尋求協助找住宿，竟遭超冷漠回應。該網友按捺怒火在踢批批自爆大阪經歷，不解駐日辦事處到底在搞什麼東西？其他網友紛給拍拍，並嗆問駐日代表人呢？謝長廷忙著發文罵政敵，對同胞倒是不聞不問。

原PO說，自己凌晨搭大陸大使館的車自關西機場脫困後，因首度赴日沒經驗，半夜無處可棲身，於是撥電話至日本辦事處求援，希望能得到交通、住宿相關訊息， 不料得到的冷淡回應竟是「請問我能幫你什麼？你要住哪裡是你們的選擇，我要怎麼幫你找住宿？」聽到這裡原PO真的心涼了一半。原PO不解，駐日辦事處到底在搞什麼東西？

與其責怪駐日辦事處人員，其實有更多網友將矛頭指向駐日代表謝長廷。近來對國內政事頗多意見，頻頻對政敵開砲，一副就是「櫻櫻美代子」的樣子。從9月3日發文罵國民黨放置慰安婦銅像的地方遭拍賣一事，9月5日再就1998年高雄市長選舉的「桃色（緋聞）錄音帶」的事件，長篇大論質疑國民黨説謊抹黑。駐日代表不正辦外交，不時隔海放砲，真是有愧職守。

對於國人在關西機場受困的情形隻字不提，終於在截稿一小時前在臉書放上北海道新千歲機場關閉的消息，卻也草草帶過，也讓外界見識到謝代表的冷與熱兩極反應。有網友在此貼文消遣他，「現在可以派車去關空了，啊，疏散完了」，批他對援助受困大阪機場的國人完全放空的消極態度。「小夫不知去那了」、「我駐日代表在打選戰」。

(中時電子報)

文章來源：謝長廷臉書

文章來源：PTT

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