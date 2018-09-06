民進黨團會勘大巨蛋 遠雄：14項安全工項延至明年2月完工

2018年09月06日 13:16 中時 陳燕珩 、 鄭任南

大巨蛋主體內只有屋頂的工程大部分完成，其餘大部分的地方並未施工。（鄭任南攝）

大巨蛋旁商場的玻璃帷幕外牆已經完成施工，民進黨團總召李慶鋒議員質疑是否玻璃外牆為公安工程項目。（鄭任南攝）

大巨蛋旁商場8樓的天花板管線工程多數已經完工，民進黨洪健益議員質疑是否屬於公安工程，遠雄陪同的人員則表示是包含在公安工程之內。（鄭任南攝）

民進黨洪健益議員（右）與李慶鋒議員（中）對於已施工的公安工程，進行了多項的質疑。（鄭任南攝）

大巨蛋持續停工中，上月工地發生火災，議會民進黨團2度申請會勘卻被拒，台北市長柯文哲還為此在議場致歉。議員李慶鋒、謝維洲等人今終於進到大巨蛋內部勘查，目前遠雄正進行14項安全工項，原預計10月完工，現要延到明年2月才能完成；但北市體育局表示，因是法院核准安全工項，沒有工期拖延開罰問題。

相隔4個多月，大巨蛋再度開放會勘，由於14項安全工項持續進行中，大巨蛋外觀帷幕幾乎快完成，但內部仍是一片荒蕪，且多處梁柱防火披覆剝落，建材有鏽蝕情形，也有許多低窪積水。

日前發生火災的工區，現已幾乎看不到痕跡，大巨蛋工地主任戴景生說，當時在進行電焊工程，因下方擺放塑膠管零件，又蓋上帆布，火星掉落不慎燒起來，不過馬上就用滅火器撲滅，消防隊到場只剩下濃煙，未來電焊時下方會先青場，並鋪設防火毯，避免再度發生類似情形。

隨後一行人搭乘工地電梯到8樓會勘，議員洪健益質疑，看起來很多管路都已施作完成，包括排氣管、通風口，應不在14項公項裡，難道有偷偷施作？戴景生解釋，那是14項配合工項細項，因部分管路要穿樑，必須先施作，沒有超出核准範圍。

至於原預計10月能完成14項工項，遠雄表示，因現在只能單項工程輪流施工，工班調度困難，預估會延到明年2月才會完成。外界好奇，市府會不會針對工期延宕開罰？體育局長李再立說，這是因應安全核准的工項，由於沒有全面復工，無工期延宕問題。

議員李慶鋒表示，市長柯文哲錯失很多可以解約的機會，也為此付出代價，現在只希望市府絕不能放水，大巨蛋案排定20日要進都審，建議市府用直播方式讓民眾檢視審議內容。

李再立則強調，市府同仁每天都會進來拍照存查，也定期公布在網路上，不會有偷偷施工的問題，盼遠雄趕快進到體制內，將大巨蛋作妥適的處理。

(中時 )