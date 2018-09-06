中市精機園區二期標準廠房申請租售、租金優惠前3年

中市精機園區二期標準廠房申請租售、租金優惠前3年！（陳世宗翻攝）

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台中市政府為輔導未登記工廠及中小型企業取得合法廠房，持續開發工業區及設置標準廠房，投入13億餘經費在南屯區精密機械園區二期興建立體式智慧綠建築標準廠房共計39個單元；經發局指出，市府邀請金屬製品製造業、電腦、電子產品等機構進駐，採租售並行方案，前3年更有租金優惠。

經發局長呂曜志說，精機園區標準廠房基地位於精密二期用地西南側，面積約1.65公頃，是棟地下1層、地上6層立體式綠建築，預計今年底完工，明年中完成驗收後啟用。採租售並行方案，1到3樓共出租18個單元、4到6樓則出售21個單元，即日起至10月5日受理申請。

經發局表示，標準廠房預售價格參考周邊市場行情，並依樓層乘上售價乘數，4樓每平方公尺為6萬488元、5樓每平方公尺5萬4989元、6樓每平方公尺4萬9490元，承購標準廠房須於產權移轉登記後1年內完成使用並依法取得營運所需證照，正式營運4年後才能移轉。

出租部份，單價為每平方公尺121元(折合每坪400元)，不僅符合市場行情，且租期10年，期滿可續約1次，市府更提供前3年租金優惠，第1年租金六折、第2年租金八折、第3年租金九折，第4年起才恢復標準租金計算。

呂曜志強調，標準廠房已取得黃金級綠建築標章候選資格，在智慧建築方面也已取得合格級候選標章，預計可達到綜合佈線、資訊通信、系統整合、設施管理及安全防災的優質智慧化，並規畫引進金屬製品製造業、電腦、電子產品及光學製品製造業機構進駐。

(中時 )

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