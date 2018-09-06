彰化溪湖到南投溪頭10路公車 6日首航出發了

彰化縣政府增闢的溪湖到溪頭路線的10路公車6日舉行首航典禮，百多名民眾開心搭車踩線去。（鐘武達攝）

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彰化縣溪湖至南投溪頭路線的10路公車6日啟航典禮，縣長魏明谷等人到場共襄盛舉。（鐘武達攝）

彰化縣政府為滿足溪湖地區民眾前往南投溪頭運動休憩的需求增闢的「10路」公車將在7日正式發車營運，並於6日由縣長魏明谷主持首航典禮的同時，4輛首航專車立刻啟程載著100多名老人家開心踩線去。

魏明谷表示，「10路」公車從溪湖載民眾經過員林到溪頭，讓民眾可以爬山練身體，希望長者常常到外面走走，結伴「趴趴走」不僅可以減緩老化與退化的速度，更可以讓自己活得快樂、健康與長壽。

他說，去年9月試營運市區客運9路及10公車由彰化火車站及員林轉運站每日各發車3班次前往溪頭，平均載客率達75%，為因應各鄉鎮民眾需求，決定增闢溪湖發車點。

溪湖的乘車地點在員林客運溪湖站，每日來回各有1班次，發車時間為上午7點30分，溪頭回程發車時間為下午3點，單趟全票176元、半票88元，長青族更可利用縣府發行長青幸福卡及長青國民旅遊卡搭乘。

魏明谷指出，縣府之前向交通部公路總局爭取補助客運業者購置的6輛大客車已經交車並投入營運，以行經高、快速道路的直捷且快速的公車客運運輸方式，提供便捷安全的公車旅運服務，原本3小時路程，可縮短至100分鐘。他強調，未來將擴大公車服務層面，提升公車服務水準，創造彰化縣「行的幸福」。

(中時 )

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