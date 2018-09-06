首波鋒面周末報到 山竹颱風將形成

2018年09月06日 13:13 中時 廖德修

今年入秋後首波鋒面及東北風將在周末（8日）報到，氣象局預報員張承傳表示，鋒面影響期間至下周一（10日），台灣附近天氣較不穩定，加上東北部外海有低壓雲系提供充足的水氣，北部和東北部首當其衝會有陣雨，甚至局部大雨或豪雨發生的機率，民眾假日出遊需帶雨具。

張承傳又說，花東地區也會有短暫陣雨，中南部地區影響較小，但仍有局部短暫陣雨的機率。氣溫則會稍微下降，尤其北部和東北部高溫約在28℃至30℃，低溫可至23℃、24℃，早晚頗有涼意。周末剛好是農曆廿四節氣中的「白露」，亦即夜間會有露水產生，表示天氣已逐漸轉涼。

氣象專家吳德榮也在個人臉書專欄提醒民眾，周六至下周一將有入秋第一股東北風南下，北台灣天氣轉涼、降雨明顯；中南部午後仍有局部雷陣雨，惟氣溫變化較小。

時序已進入秋季，雖然東北風逐漸增加，但颱風季節尚未結束。天氣風險公司指出，日本氣象廳認為，目前在台灣東南方的熱帶性低氣壓（98W），將在未來24小時內發展為今年第22號颱風「山竹」；不過依移動路徑判斷，對台灣並無直接影響。雖然有的氣象模式並不看好它的發展性，但目前的環流狀態確實已經有模有樣。

也因此周末的天氣相當熱鬧，除了今年首波鋒面來臨，可能還有熱帶低性低氣壓（或颱風）接近。而且在關島附近海面還有一些熱帶擾動形成，不過距離還很遙遠，會不會影響台灣目前言之過早，要到9月中旬或下周末（15日）才會接近台灣東部海面。

(中時 )