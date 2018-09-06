汐止交流道南下匝道興建 新北市已完成可行性評估報告9月將開地方說明會

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立委黃國昌上午指稱新北市府在爭取汐止交流道南下入口匝道延宕，對此新北市交通局表示，市府四度提報告送交通部審查均遭駁回，後在2016年獲承諾提可行性研究，目前已完成並將於9月在地方召開說明會後送交通部，希望交通部支持本案推動。

新北市交通局表示，市府於 2000年、2001年、2010年、2012年多次研提評估報告送交通部高公局審查，惟歷次所提方案均遭高公局擱置或退回。

交通局指出，後經交通部長2016年於立法院接受質詢時表示承諾願意接手後續工程，惟經與高公局多次協調，仍請本府依該局提供2建議方案辦理可行性研究。為儘速解決汐止地區民眾交通問題，市府106年委託專業顧問公司重新辦理可行性研究，目前已完成報告書，將於9月召開地方說明會後提送高公局審查，希望高公局全力支持本案推動。

交通局表示，增設交流道須依「高速公路增設及改善交流道申請審核作業要點」辦理可行性研究，進行現況資料調查、運輸需求分析、建設必要性、工程可行性、改善方案研擬、環境影響分析、經濟效益評估、建設效益及財務計畫等評估作業。市府自2017年即委託專業顧問公司辦理可行性研究，為利後續提送高公局審查順利，亦多次邀集專家學者及高公局等相關單位審查，以期後續提送高公局審查時本案得順利通過。

新北市交通局指出，目前可行性報告現已完成，將於9月召開地方說明會後提送高公局審查，希望高公局全力支持本案推動，儘速解決汐止地區民眾交通問題。

(中時 )

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