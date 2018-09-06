戲拍一半收兵單3天內入伍 男星認了偷哭：一切都崩塌了

尹斗俊無預警接兵單入伍，坦言覺得自己有些可憐而自己偷哭了很久。(取材自尹斗俊IG)

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中時電子報

南韓人氣男子團體「HIGHLIGHT」隊長尹斗俊上個月24日閃電入伍，當時的他正進行《一起吃飯吧3》拍攝工作，竟無預警收到兵單規定3天內入伍，不僅他本人跟劇組感到不知所措，粉絲得知消息也傻眼，對於偶像連停下工作沉澱休息一下的時間都沒有，感到心疼，而昨天尹斗俊從軍中捎來消息，透過公司報平安，但也坦言這段時間一直表現得相當開朗堅強的自己，其實入伍前曾崩潰偷哭了很久。

尹斗俊正式入伍的12天後，終於從軍中傳來消息，透過經紀公司公開給粉絲的信，表示非常感謝眾人留言、寫信給他，在軍中的他珍惜地閱讀了每一份心意，也透過粉絲知道了團員們的近況，搞笑表示要大家幫他轉告團員們，「要來(入伍)就做好覺悟在來啊！」，而正值季節轉換之際，他也盼眾人能注意健康。

對於外界擔心的，尹斗俊結束新戲拍攝工作直接剃頭入伍，完全無縫接軌沒空檔休息一事，他則表示跟大家說的一樣，也覺得自己有點可憐，但看到身邊因為他的處境而變得尷尬的人，尹斗俊悲情表示：「也只能笑著面對了」，坦言即便大家一直鼓勵他，但短短兩天要做好心理建設：「還是好辛苦，一切都崩塌的感覺，只能想著『這怎麼辦啊？』」，對未來感到茫然，尹斗俊更坦言在一個人獨處時，「偷偷地哭了很久」。

不過經過了這些天，雖然偶有無力感，但他表示已經差不多適應，而他因沒能好好跟眾人道別而感到抱歉和難過，雖然不知道這樣的心情還會持續多久，但還是堅強地要大家不要太擔心，也希望大家好好挺住，笑稱等待其他團員都完成國防義務的那一天「我可能會放聲大哭吧」。

(中時電子報)

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