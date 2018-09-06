獨家》香港理工大學：明年對台招生採計4科 成績須前15％

2018年09月06日 13:44 旺報 簡立欣

明年學測改為「招生端最多採計4科」的新考試制度，且考生要考0科到5科都可以，此前已有香港教育大學表示會調整對台招生門檻為「英語頂標，其餘3科（含國文）均標」，近日香港理工大學又對本報表示，會要求「4科綜合成績達到前15%，其中英語需頂標」。

香港理工大學是香港「八大」（8所政府資助的公立大學）之一，2018年總共錄取了53名台灣學生；該年對台免試招生入學要求是：學測5科綜合成績達65級分或以上，其中英語要求頂標。

2019年台灣學測改變考法，原本全部考生都要考5科，2019年改為大學最多只能採計4科，所以考生考0科（少數音樂、美術、體育等術科科系）、1科、2科、3科、4科到5科都可以，就看他想讀的科系採計幾科。

對此，香港理工大學中國內地事務處拓展主任沈君倩表示，2019年對台招生政策基本上沒有改變，入學要求是學測4科綜合成績達到前15%，其中英語須頂標。如果學測英語分數未達頂標，可考慮以托福或雅思英文考試成績取代，最低要求是托福網考成績80分或以上，或筆試成績550分或以上；或是雅思總分6.0或以上。

獎學金方面，沈君倩表示，學測表現優異者可以在報名的時候一併申請，理大將在錄取通知書上說明是否獲得獎學金；未能取得入學獎學金、但在學期間有優秀成績者，學校也另設立獎學金。

對於有意赴港攻讀的台灣學生，沈君倩表示，台生一般都很尊敬師長，性格憨厚，不過有時候稍微害羞被動；建議多主動與來自不同地區的同學交流，提升自己的社交能力。

香港理工大學的門檻等於就是頂標，只是從過去5科改為4科。目前其他港校還沒有回應明年對台招生門檻，不過此前有港校表示，其實8所公立大學之間針對台生2019年招生門檻已經討論了1年多，因此理工大學的對台招生門檻應該有標竿效應。

(旺報 )