奪命路段抓交替？死了研究生今抓大學生 累積181次摔車案

鄭姓大學生騎機車上139縣道，連人帶車摔落山谷死亡，彰化縣消防隊吊掛救援。（吳敏菁翻攝）

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鄭姓大學生騎機車上139縣道，連人帶車摔落山谷死亡，彰化縣消防隊吊掛救援。（吳敏菁翻攝）

彰化縣139縣今年已經累計181件機車摔車事故，6日再傳死亡車禍，20歲鄭姓大學生騎機車行經139線花壇鄉路段時，失控連人帶車衝往邊坡墜落10公尺深的山谷，當場死亡。由於1個多月前該路段才發生交大高材生騎自行車被小貨車撞死，前天也有18歲少年摔車重傷，7月鬼門關還沒關，引起人心惶惶。「這個月都抓少年耶，實在恐怖啊」。

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今天死亡車禍是鄭姓男大生騎機車行經139線花壇路段，突然失控，連人帶車衝往邊坡，連同機車墜入12公尺深的山谷，民眾發現報案，消防局派員趕赴現場，以攀降方式抵達山谷後，鄭姓騎士已經沒有生命跡象，施以急救仍喚不回心跳，以吊掛方式將人和機車吊到139線，車禍肇事的原因，還待進一步調查。

鄭姓大學生騎機車上139縣道，連人帶車摔落山谷死亡，彰化縣消防隊吊掛救援。（吳敏菁翻攝）

139風景美、道路彎，肇事率本來就是彰化縣第一名，還讓彰化機車車禍率，摔到全國第一，從去年至今累計3件死亡車禍了，尤其，近月來，都是優秀年輕人出事，還有停車有自路邊自焚，傳聞整條道路怨氣太重，甚至要求辦路祭。

鄭姓大學生騎機車上139縣道，連人帶車摔落山谷死亡，彰化縣消防隊吊掛救援。（吳敏菁翻攝）

前天，4名才滿18歲的少年分乘4輛機車行經139線彰化市路段時，最前方吳姓男大生失控衝向車道，撞上廂型車，安全帽噴飛，機車撞樹損毀，少年重傷，性命垂危，送醫急救，還在加護病房。加上今年7月底1名交大高材生騎自行車，停在橋墩休息，竟被小貨車當種撞死，這個月來特別不平靜，出事的不是研究生就是大學生，日前交大車友還騎車路祭鮮花，呼籲重視路權，但是事故的風波不平。

(中時 )

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