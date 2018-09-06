上廁所不關門 李懿找利菁投訴他亂噴

2018年09月06日 14:39 中時 蕭雅玲

對於沒能入圍金鐘利菁為自己打氣再努力一年。（圖片提供：中天）

利菁在自己主持節目中呼助理主持人孫生的巴掌，氣得孫生跑到棚外說不錄了，卻被媒體報導說她欺負後輩，利菁今（6日）進棚錄製節目無奈表示，看到節目被報導扭曲，感到很難過，「很多媒體喜歡寫我們寫的內容，但愈看愈不對，好像在分化我們！」一旁孫生也跳出來說：「我嚇到啦，呼巴掌是電視效果啦！」她覺得，媒體為了點閱率內容難免會寫得很聳動，「但不要擷取片段斷章取義做報導」，

孫生在利菁主持節目當助理主持人，經常在節目中製造效果，但卻常常上廁所不關門、不掀蓋，或是尿得一地，把廁所弄得好像「大戰過後」，李懿受不了常常跑去向利菁抱怨，對此利菁笑說：「哪有主持人要教助理主持人這些事情，就是一個媽在做的事情！」她表示，自己把孫生當當兒子在看，「偏偏他誰的話都不聽，只聽我跟孫樂欣的話」，所以李懿才會跟利菁告狀。

而利菁今年沒有入圍金鐘獎，她認為，「今年入圍走中高齡路線，就再等一年吧！」至於是否會想要主持金鐘獎，她說：「金鐘、金馬都曾來找過我，但是當時都要主持導致無法接，現在只要別太忙，都有可能主持。」為了讓金鐘評委看到節目的好，製作單位晚上也將安排孫生到鬼屋聽他們講鬼故事，對此孫生原本要穿紅內褲，李懿告訴他紅內褲會被鬼吸引住，孫生一聽趕緊換上黑內褲，並帶著製作人給的護身符壯膽。

(中時 )