體驗國產牛肉鮮甜 千人健行起跑

2018年09月06日 13:46 中時 游昇俯

品嘗鮮甜、帶有「果香味」的國產牛肉，同時體驗農村風光，參訪肉牛、乳牛牧場及玉米、越光米田，結合食農教育與遊樂的千人親子田園健行，將於10月6日出發！

目前國產牛肉市占率約6%，為了讓國人體驗國產牛肉的美味，認識國內肉牛產業，農委會農業科技研究院與雲林斗南鎮農會合作，舉辦國內首場「探訪牛之鄉，親子趣旅行！台灣好牛農事健行活動」，今（6）日正式起跑。

斗南鎮農會輔導肉牛產銷班、芸彰牧場總經理張志名表示，相較進口牛肉，國產牛肉勝在新鮮，風味清甜，牧場的牛都是吃農產副產品鳳梨皮、甘蔗渣、稻稈、酒糟以及紅蘿蔔、馬鈴薯格外品長大的，因此饕客都說國產牛肉帶有「果香味」。

台灣肉牛產業發展協會理事長蘇念成也說，台灣牛肉口味鮮甜，台灣牛肉經過21天熟成，肉質較軟，適合做牛排，不經熟成的則適合做火鍋汆燙；此外，牛肉經屠宰後，把握肉質僵直期前的幾個小時，直接從產地送到餐桌，更是國產牛肉無可取代的新鮮吃法。

目前，澳洲一般草飼肉牛價格每公斤約2、3百元，和牛每公斤則要價上千元，日本和牛又更貴，張志名說，台灣牛肋條、里肌肉每公斤約600元，價格接近知名賣場Costco所賣美牛肋條，其實相當經濟實惠；並且國產牛肉都有溯源紀錄，品質值得消費者信賴。

農委會畜牧處副處長王忠恕表示，目前全國牛隻在養量約14萬頭，以乳牛為主，肉牛則占2萬8638頭，不過台灣牛肉不只來自肉牛，還有淘汰的乳牛，每年屠宰量約3.4萬至3.6萬頭。他說，台灣牛產地在雲林、彰化、高雄、屏東等地，為了增加供應量，農委會2年前協助導入國際評價最好的安格斯肉牛200頭，預計再3年可以上市。

「探訪牛之鄉」千人健行將於10月6日出發，即日起開放報名，限額1千名，報名費每人200元，即可獲得後背包、遮陽帽、毛巾、越光米、玉米等禮品，抵達終點更可享用牛肉湯、越光米粽、蘿蔔汁等斗南風味餐。有興趣民眾可參考網址：https://www.eventpal.com.tw/FOAS/actions/Index.action

(中時 )