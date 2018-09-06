花博開幕3天花1億元市議員痛批質疑

2018年09月06日 13:47 中時 陳世宗

陳政顯指出，花博開幕花費1億元，參加活動的民眾想要看的到底是花博展區的精心布置，還是表演團體的演出？（陳世宗攝）

台中市政府承辦2018台中世界花卉博覽會，107年11月3日開幕，開幕活動擇定水湳智慧城舉辦，3天竟斥資1億元！市議員楊正中、陳政顯6日針對開幕地點選在水湳經貿園區提出強烈抨擊，質疑花博展場花大錢建設，卻不在展區辦理開幕，內情並不單純！

文化局長王志誠表示，花博開幕辦在水湳智慧城，符合台中花博「1+2+10+N」區域加值概念，期望藉此讓山海屯城的民眾都可積極參與。另台中花博開幕經費為1億元，遠低於台北花博開幕2.2億元、世大運開閉幕3.6億元。

楊正中說，「2018台中世界花卉博覽會-開幕晚會暨系列表演活動規劃執行案」3天花1億，當中執行規畫4053萬、宣傳製作費用300萬、行政費用680萬，舞台布置更是高達4967萬。近5000萬舞台經費已直逼當紅明星演唱會舞台費用，演唱會可創造收入，花博開幕晚會卻是在灑錢。

陳政顯指出，花博開幕花費1億元，參加活動的民眾想要看的到底是花博展區的精心布置與美麗的花卉，還是表演團體的演出？台中市可供舉辦開幕活動的開闊地區比比皆是，如烏日高鐵車站旁、市民廣場等都適合舉辦表演活動！為何選定市府重點規畫建設中的水湳經貿園區。

王志誠強調，3天開幕活動從白天到晚上舉辦各項表演活動、大型晚會為民眾打造藝術饗宴，不僅有國內優秀表演團隊，還有其他世界各國團隊共同演出，預計可吸引20萬人次參與；舞台周邊也會設置各類型裝置藝術，活動結束後移至花博展區或台中巿相關區域作永續利用。

(中時 )