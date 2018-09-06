滯留北海道台灣旅行團約15團、674人

2018年09月06日 15:07 中時 黃菁菁

我駐日代表謝長廷6日在臉書上報告北海道地震台灣旅客的狀況指出，

1. 今(6)日北海道發生地震，影響新千歲機場關閉。截至本日中午止，尚無台灣人員傷亡之通報，但台灣旅客返台行程受到影響。經初步統計目前受地震影響延後返台旅行團約15團，674人。

2. 目前台灣團體旅客尚無法由新千歲機場返台，旅行社尚需配合航空公司應對策略，始能回報旅客後續返台事宜。

3. 觀光局已囑請各旅行社應注意旅客安全維護，妥善照料滯留旅客，儘速安排返台航班並注意安全。

此外，我駐北海道札幌辦事處6日因辦事處大樓停電無法使用，故該處人員已在大樓1樓設置服務台協助台灣旅客，接獲最多的詢問題是有關住宿和班機問題。

由於北海道全區停電，手機、電腦都無法充電，使得聯絡困難，飯店也營業困難，辦事處人員想代為解決國人求助的問題，也難以有辦法回應。周處長6日一早上起就接電話接到手機沒電。

6日一早有不少觀光客因不清楚狀況，搭計程車或巴士等到新千歲機場準備搭機返國，不料碰上機場因停電關閉，不得已又折返札幌市區。許多飯店雖然開門營業，但因停電對外通信聯絡困難，電梯無法使用，有些地區還停水，造成營業困難。

不少外國觀光客在投宿無門的情況下，暫時躲到札幌市區的地下道內，有些人已做好最壞打算，準備在車站地下道避難過夜。

(中時 )