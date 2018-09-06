貿易戰陰霾下 美陸貿易逆差再創新高

2018年09月06日 14:02 中時 王嘉源

王嘉源／綜合報導

據美國之音（VOA）中文網6日報導，美國7月貿易赤字連續第二個月擴大，美國對大陸的貿易逆差創下新高。一些經濟分析人士表示，貿易逆差擴大符合預期，顯示出美國經濟的強勁。

美國商務部5日公布的數據顯示，美國貿易赤字7月較上月增長9.5％，達到501億美元。出口下跌1％，降至2111億美元，主要因大豆和民用飛機的出口下降。7月進口上升0.9％，達2612億美元。這是美國貿易赤字連續第二個月擴大，創下5個月來的新高。

從國別和地區上來看，美國對大陸的貨物貿易逆差在貿易戰陰霾中未降反升，上漲10％，達到創紀錄的368億美元。美國和歐盟之間的貿易逆差也創下新高，較上月激增50％，達到176億美元，不過美國對墨西哥的貿易逆差則是從74億美元降至55億美元。

川普總統執政後採取加徵關稅政策，美國因此與歐盟、加拿大、墨西哥和大陸陷入貿易衝突，而與大陸的貿易爭端不斷升級。

華府智庫彼得森國際經濟研究所高級研究員加里·哈夫鮑爾對美國之音說：「關稅的影響還不太會在7月的數據中顯現出來。關稅有影響的話，還要三四個月才會顯現。這是為什麼有關稅逆差還擴大的一個驅動原因。另一方面，美國經濟強勁，美元比其他貨幣更堅挺，也是促使進口大於出口的原因。」

美國PNC金融服務集團副總裁、高級經濟師葉文斌（William Adams）表示，美國國內消費者指數達到2000年以來新高。

他對美國之音說：「美國國內的經濟週期是比較旺盛的時期，雖然關稅提高了進口品的價格，但是美國國內的需求還是很足，美國的進口商還是需要中國的進口品，很多公司的經營是計劃好的，很難改變公司從哪裡採購的計劃與策略。」

美國已經對價值500億美元的大陸商品加徵關稅，並表示將再對價值2000億美元的大陸商品加徵關稅。商務部7月貿易數據的公布正好落在新一輪關稅措施徵求公眾意見截止時間的前一天。彭博社曾報導說，川普總統計劃在徵求意見結束不久後就對2000億大陸商品實施關稅。

據美國之音報導，三菱日聯金融集團首席經濟學家克里斯·魯普契（Chris Rupkey）對路透社說：「美國仍然沒有得到公平貿易，這只能意味著一件事：川普總統將會對另外價值2000億美元的大陸商品實施關稅。」

華府智庫彼得森國際經濟研究所高級研究員加里·哈夫鮑爾（Gary Hufbauer）則認為，新一輪關稅措施可能不會馬上實施。他說：「我猜測，他不會在美國11月期中選舉前推進這類關稅，至少不會是25％的高關稅，也許不會是所有2000億商品，因為涉及面太廣，關稅額度也太高，我認為，如果實施，會影響美國的經濟和金融市場。因此，我認為，他不會在選舉前實施，也許12月，明年1月，但不是現在。」

川普總統表示，加徵關稅是因為大陸等國占了美國太多便宜，關稅措施是為了讓美國有公平的貿易協議，保護美國企業和工人，改善赤字，讓美國經濟進入可持續的高速發展軌道。

一些經濟學家認為，貿易逆差是美國的經濟現狀，貿易政策難以改變。哈夫鮑爾認為，貿易逆差並不一定是壞事，而是顯示出美國經濟和美元的強勁。

PNC的葉文斌預計，美國的貿易赤字在下半年還會繼續擴大。他說：「這是因為財政刺激政策拉大需求，但美國的產出漲得沒有需求那麼快，美國的經濟週期比國外的要強勁，所以美國的進口也會漲得比美國的出口快，而且美元匯率在過去幾個月當中，明顯地升值了，這也影響到美國的赤字。」

他說，PNC的預測是，加上貿易赤字的因素，美國下半年經濟還會保持目前3％左右的增長勢頭。

(中時 )