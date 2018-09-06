上市櫃公司超時加班多罰3萬 全產總：根本沒用

勞動部部長許銘春今參與大專生職場安全衛生體驗營，與青年共同體驗工地作業安全。圖／李宜秦攝

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勞動部部長許銘春活動後受訪時表示，上市櫃公司多為大企業，更應盡到社會責任。圖／李宜秦攝
而關於如何落實中小企業遵守勞基法，許銘春表示「仍在研議」。圖／李宜秦攝

勞動部宣佈，自今年10月1日起上市櫃公司若違法勞基法內工時、輪班、例假等相關規定，最低罰鍰將由2萬提高至5萬。然而勞團批評上市櫃公司對微調根本沒感覺，且經常違法的多是中小企業，此舉擺明是「歡迎中小企業違法」，「普及勞檢」會比多罰3萬來得有效。

現行勞基法規定，企業若讓員工超時加班、未發加班費、輪班間隔低於11小時、連續上班7天以上等，可處以2萬到100萬元罰鍰，情節重大者可加重二分之一罰鍰。

上櫃公司實收資本額須5千萬元以上的門檻，上市公司實收資本額須達到6億元以上。修改罰則後，下月起上市櫃公司若違反勞基法內工時、輪班、例假等相關規定，最低罰鍰將由2萬提高到5萬。

勞動部部長許銘春表示，此次提高罰鍰的理由之一是「涉及公共安全」問題，且若情節重大者，最高可罰到150萬。許銘春說，「上市櫃公司多是大企業，更該盡到社會責任」，目前已正式發函給各縣市政府，下月開始實施。

而被問及中小企業罰則是否跟進，或是與公共安全相關的罰鍰也是否應該提高，許銘春則說「目前仍在研議」，她表示由於中小企業人數少，是否要與大企業一併提高，還須討論其可行性，會繼續研議如何讓中小企業落實勞基法。

全國產業總工會秘書長戴國榮表示「微調3萬效果有限」，他認為政府應一視同仁，並不是只有大企業適用勞基法，「若要調所有適用勞基法的公司都該調整」。

戴國榮說，中小企業違反勞基法的情況比上市櫃公司還多，勞動部卻只針對上市櫃公司提高罰鍰，「是不是等於跟中小企業雇主說『你就繼續違法吧』？」

戴國榮認為，普及勞動檢查才能真正落實勞基法，他指出目前的勞檢多針對大型企業或上市櫃公司，對於經常違法的中小企業卻少有檢查，「應該對七休一鬆綁行業、輪班間隔可縮短行業、加班時數放寬行業等可能過勞的行業加強勞檢，會比多罰區區3萬有效果」。

(中時 )

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