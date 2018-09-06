范巽綠接政次 葉俊榮：對其教育理念印象深刻

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中時

行政院上午核定范巽綠接任教育部政次，但在前教育部長杜正勝時期，范被形容為「地下部長」。教育部長葉俊榮表示，他早在2002年擔任政務委員時就認識范巽綠，對她的教育理念、札根及前瞻創新印象深刻，加上教育部「工作量非常大」，政次需要補足，才想到范巽綠；行政院發言人Kolas Yotaka則說，凡走過必留下痕跡，總沒有完美的人，每個人都是有褒有貶，但就教育部次長專業是否符合能否勝任才是關鍵。

葉俊榮表示，他跟范巽綠認識很久，早在2002年到2004年擔任政委期間

，范巽綠就在當教育部次長，跟她有相當多業務接觸，對她教育的理念 及教育的扎根印象非常深刻，葉俊榮說，范巽綠非常具有前瞻性及創新性，正因為如此，加上教育部「工作量非常大」，需要補足政次，因此就想到范巽綠。

葉俊榮說，他上個月主持全國各縣市教育局處長會議時候，當場請教范巽綠，希望她回鍋來幫忙；前陣子去雅加達之前，也再約見范巽綠詳細討論教育內涵問題，最後范巽綠同意幫忙他非常感謝。

至於對范巽綠曾有「地下部長」的批評，Kolas表示，如果有類似案件，一定要有憑有據才能評論，凡走過必留下痕跡，總沒有完美的人，每個人都是有褒有貶，但就教育部次長而言，有沒有專業及是否符合能否勝任才是關鍵。

(中時 )

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