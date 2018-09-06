被問要不要向吳音寧道歉 柯P爆粗口「我X」

北農第一果菜市場改建爭論延燒，台北市長柯文哲6日在議會備詢時，被問及是否對北農總經理吳音寧批評道歉，柯重申有問題就進市府討論，不要發臉書，他實在是氣死了，甚至還脫口說出「我操」，議員要求柯對爆粗口道歉，柯道歉後解釋是口頭禪但也自認倒楣。（鄭任南攝）

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北農第一果菜市場改建爭論延燒，台北市長柯文哲6日在議會備詢時，被問及是否對北農總經理吳音寧批評道歉，柯重申有問題就進市府討論，不要發臉書，他實在是氣死了，甚至還脫口說出「我操」，議員要求柯對爆粗口道歉，柯道歉後解釋是口頭禪但也自認倒楣。

柯文哲日前在備詢時，直指吳音寧對市場改建懂什麼，還不來開會，不過，市府事後承認吳音寧有來開會，身兼前北農董事、市場改建小組成員的北市工務局副局長張郁慧今也指出，吳音寧有參與會議，討論至少3次以上。

接著，洪健益問柯，對吳的批評是部屬給的錯誤訊息，還是討厭吳音寧？要不要對吳音寧道歉？

對此，柯文哲說，既然來參加會議那麼多次，若有問題就來市府討論，不應該發臉書，有問題就來溝通，不會不跟吳音寧談，結果卻有議員把改建案拿來議會質詢，甚至指北農版本少11億，甚至指控他擋人財路、貪汙，他實在是氣死了，有些建議可行的都已經列入方案。

北農董事長陳景峻回應，吳音寧僅有針對改建期程對董事會報告，不是規畫內容的報告，或許大家解讀不同。

洪健益一再要求柯文哲是否對吳音寧、改建小組道歉，柯則強調為什麼要向吳道歉，連議長都要求吳音寧應該要來議會備詢，市府也和農委會協調、溝通好吳要到議會，話說到此，柯脫口說出「我操」，引起現場一陣騷動。

柯文哲對於講髒話道歉，洪健益對柯說，「你是要拚總統的人，不要把髒話帶到議事廳」，柯則發出「噓」示意要議員不要再講。

(中時 )

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