日本天災不斷！ 北海道新千歲機場關閉 台灣旅客均平安

2018年09月06日 14:15 中時 徐力剛

今日凌晨3時8分（台灣時間2時8分），日本北海道發生規模6.7級強震，目前已知有4人死亡、144傷、35人失蹤，新千歲機場宣布今日取消所有航班。

據日媒報導，此次強震造成近300萬戶斷電，影響層面廣泛。札幌、登別、洞爺湖、函館、富良野地區等地有部分停水停電情形，JR列車也受到影響。 位於札幌市的北海道廳建築物受地震影響而停電，目前使用緊急備用電源供電。

交通部觀光局初步統計，此次受地震影響而取消的旅行團，共有8團、計291位旅客，目前台人暫無傷亡消息。

雄獅旅遊今早發出聲明指出，北海道6日凌晨發生6.7級大地震，造成新千歲機場關閉，參與雄獅北海道團體旅遊共13團，合計419人，目前旅客均安全無虞，請家屬放心。

原訂今日返台旅客共有5團，其中3團（104位）原訂自新千歲機場搭機返台，受機場關閉影響，旅客暫時滯留日本，將由領隊與當地工作人員妥善安排食宿，並持續關注機場開放狀況，積極調度找尋替代航班返台。原定今明兩日出發之團體旅客，將依航空公司退票規定及旅遊定型化契約之規定辦理取消退費手續，對旅客造成不便深表遺憾，將全力協助降低旅客損失。

可樂旅遊表示，受到天災地震影響，北海道新千歲機場今早宣布關閉，報團可樂旅遊客人共計5團受到影響，其中包括預計今日自新千歲機場返台的4團旅客，共91人，及1團9月6日出發飛往新千歲旅客。

因機場關閉，可樂旅遊今天從新千歲返台客人將滯留當地乙晚，帶團領隊會妥善安排食宿等相關事宜;而原先預計今日從桃園飛往新千歲機場旅客，將取消出團並全額退費。

(中時 )