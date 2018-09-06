吳音寧當「總統」？洪孟楷：農曆七月毛骨悚然

對第一市場改建版本一事，台北市長柯文哲日前在議會批吳音寧「都沒有去開會，只會發臉書」。吳音寧昨（5日）「特地」召開記者會回應並澄清。不過，網友只好奇為什麼「高級實習生」會選在這個時間開記者會？（陳君瑋攝）

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中時電子報

北農總經理吳音寧最近因果菜市場改建案與北市府槓上，話題熱議不斷。豈料，竟有命理師說，吳音寧的命格算出來，「比蔡英文還硬」，甚至有機會當上總統。國民黨發言人洪孟楷批，這簡直是農曆七月最毛骨悚然的新聞！到底是這位算命師瘋了還是全國人民瘋了？

對第一市場改建版本一事，台北市長柯文哲日前在議會批吳音寧「都沒有去開會，只會發臉書」，吳音寧則開了一個讓人霧煞煞的記者會回應，但對於參與幾次會議回答含糊，再度被外界批評。對於吳音寧頻遭砲火猛攻，有命理師就點出，吳音寧的命格算出來，「比蔡英文還硬」，甚至有機會當上總統。

國民黨發言人洪孟楷批，吳音寧當總統？農曆七月最毛骨悚然的新聞！

洪孟楷說，最高薪實習生吳音寧最近又因為改建案與台北市政府爭吵不斷，而昨日一場說明記者會，短短7分鐘，媒體的問題卻越說越不清，連最簡單去開過幾次會都回答不出來，是失憶還是刻意？現在卻有算命師指出吳音寧有機會當總統。

他說，天呀！看到此則新聞背脊一陣涼，這絕對是農曆七月裡最毛骨悚然的新聞。

算命師在臉書上說對照吳音寧命盤後發現「這小姐的命格高，比小英還高、還硬！」洪孟楷說，無論算命等行為屬於民間信仰或是個人選擇，只要是以不怪力亂神為原則，都應該給予尊重。但是一個連財報都看不懂的總經理，一個連議會質詢也不願意的傲慢嘴臉，說有機會當總統？到底是這位算命師瘋了還是全國人民瘋了？

而網路上有個笑話是這樣，一位將軍嫌駕駛開車太慢而與駕駛互換座位，經過哨點衛兵不敢攔車並且急忙通報有「大官」前來，長官問「大官」是誰？衛兵回「不知道，但應該超級大！因為我看到將軍幫這個『大官』開車。」

洪孟楷說，明明爭議很大，但是民進黨上下就是力捧力護吳音寧不遺餘力，尤其蔡英文明明知道吳音寧會拉低其民調還是讓她在此位置，一個有總統當靠山的總經理，真是大過頂天了！

他表示，看到這則吳音寧當總統的新聞，不但笑不出來，還覺得毛骨悚然。而如果吳音寧身為農產運銷公司的總經理，卻可以規避議會的監督，那麼立法院開議就一定要要求他來報告，想躲？就越要你在陽光下接受民眾的監督，老話一句，「囂張，真的沒有落魄的久！」

(中時電子報)

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