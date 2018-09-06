台中市游泳池嚴重不足 市議員為市民請命

2018年09月06日 14:26 中時 陳世宗

台中市游泳池數量不足，平均一座游泳池需要對應7.9萬人，冬天戶外泳池停止營業，則一座泳池需對應12.1萬人，對比台北市1座泳池對應2.2萬人，台中市游泳池嚴重不足；市議員蔡雅玲、張玉嬿、謝志忠為民請命說，市府應正視儘速提出解決方案。運動局長王慶堂說，市府規畫「一行政區一泳池」目標，盼提升台中游泳運動環境品質。

蔡雅玲表示，公立游泳池設備老舊競爭力不足，無法與私立游泳池競爭，設備較為完善的公立游泳池，如中興水世界、烏日游泳池，106年虧損皆高達上百萬；台中20處公立游泳池有17處虧損，106年總虧損達3100多萬，全由市府吸收；市府應就公立泳池連年虧損情況儘速提出解決對策，檢討軟硬體設施到底哪裡出了問題。

謝志忠、張玉嬿說，后里游泳池一年共虧700多萬，為台中所有公立游泳池中虧損最多，雖是環保局管理，但當中的軟硬體設施缺乏，屬於運動局的專業，應盡快「全面體檢」后里游泳池，在什麼環節出了問題，畢竟台中游泳池的虧損是全市民買單，應盡快規畫執行整體改善方針。

運動局表示，台中市現有20座公立游泳池，平均池齡達25年以上，結構老舊，為均衡並提升全市游泳設施資源，市府先以「一行政區一泳池」為短期目標；自108年起逐年編列興建、整建相關經費，並逐步將現有游泳池設施改為「溫水」及「室內」游泳池，讓民眾全年都能使用，也提供更優質的游泳運動環境。

(中時 )