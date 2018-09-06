華航桃機二航廈貴賓室 9／7日嶄新啟用 展現東方美學風格

2018年09月06日 14:30 工商 張佩芬

「望玉山歌」主題書法牆由知名書法家張炳煌揮毫。圖：華航提供

貴賓室內提供多款中外美饌及新鮮烹調的特色料理。圖：華航提供

中華航空位於桃園機場第二航廈貴賓室將於9月7日嶄新開幕，設計結合紅梅與水墨畫的人文意象，融入華航新世代客機艙內設計的東方美學風格，營造舒適雅緻如家居的愜意環境，讓旅客登機前的等待成為賓至如歸、恬靜自在的休憩體驗。

位於第二航廈D4登機門前方的中華航空機場貴賓室，佔地達353坪。華航此次邀請到臺灣知名書法家張炳煌先生以遠眺玉山景致的意念，揮毫「望玉山歌」主題書法牆；搭配室內的山水壁畫，展現濃厚的文化涵養與君子之德，讓旅人在貴賓室一隅就可體會來自臺灣的美及感動。

華航第二航廈貴賓室提供共258席舒適座位，全區具有免費Wi-Fi及充電設備，並有公用電腦區、淋浴間、哺乳室等貼心設施。餐飲選擇多元，提供多款中外美饌及新鮮烹調的特色料理、現點現做的華航牛肉麵最為貴客津津樂道，更有廣受好評的地瓜、茶葉蛋等輕食。

華航致力打造最佳機場服務與飛行體驗，於桃園機場第一航廈與第二航廈共設置4間貴賓室，提供超過600個座位，提供華航商務艙旅客、晶鑽卡、翡翠卡、金卡會員及天合聯盟超級精英會員最舒適優質的服務。

(工商 )