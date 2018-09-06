改善竹科交通成功 竹科人上班省600秒

2018年09月06日 14:49 中時 陳育賢

由於第1期達到改善效果，新竹市政府即日起將實施第2期計畫，針對經國橋下班時段自園區往竹北方向進行改善。（陳育賢攝）

新竹市政府為改善竹科人上班塞車問題，今年6月11日起縣、市政府共同執行「經國橋廊帶智慧交通改善第1期計畫」，透過近15萬筆eTag大數據監測及號誌調整，讓竹科人省掉600秒的上班時間，市府並宣布即日起辦理第2期計畫，針對下班時段往竹北方向進行改善。

交通處長倪茂榮表示，此次縣市政府聯手祭出的「經國橋廊帶智慧交通改善計畫」第1期在慈雲路、台68匝道與經國橋設置號誌管制、車輛偵測及監視設備。

經團隊追蹤發現，不僅進入竹科的車流量自每小時3483輛降為3097輛、減少幅度達11％外，交通事故也從平均１個月9.5件降至8件，用路人旅行時間更從16分鐘大幅下降為6分鐘，相當於省下600秒行車時間，改善幅度高達62％，持續改善交通狀況。

由於第1期達到改善效果，即日起將實施第2期計畫，針對經國橋下班時段自園區往竹北方向進行改善，整體範圍涵蓋園區1路、光復路口、慈雲路、經國橋與台68匝道至竹北自強南路與文興路口等。

改善措施包括增設行車管制號誌調整車流秩序及安全度、重整各路口號誌時制計畫，並建置整體動態號誌控制系統。

此外，科學園區管理局也將協助在園區內的資訊可變標誌上，發布往竹北主要路徑旅行時間，以利駕駛掌握各主要與替代路徑之交通狀況。

第2期計畫預計於12月底完成設計、最快明年5月完工上線運作，預估下班旅行時間將可縮短至少5％以上。

倪茂榮說，此計畫的成功在於採用大數據監測系統，以eTag偵測通過車輛數量、距離、時間及速度，透過上述數據進行分析、演算，進一步回饋在馬路上的交通號誌，也向用路人顯示精準的旅行時間，以控制車流、達成有效調度的目標，自上線以來，已累積為近15萬筆的大數據。

而改善成果也吸引市民赴網站留言直呼「有感、交通不再打結」，更有客運司機填寫調查表時說，計畫實施前經國橋上班行車時間最長需時20分鐘，現在車流則順暢許多，行車時間已大幅降至10分鐘以下。

市長林智堅表示，市府近年積極改善園區交通，推動「交通123」政策包括是打通高峰路110巷、建置時制智慧系統重整與調撥車道，讓車行時間縮短30％，以及拓寬高峰路、大學路51巷、光復路1段525巷等園區重要道路，讓每日上、下班車流尖峰時段能更順暢。

(中時 )