李雅靜催促高雄銀行轉型為招商火車頭

圖片來源：李雅靜 提供

友善列印
中時電子報
綜合報導

高雄近年來面臨嚴重的年輕人口外移問題，因此為北漂青年找一條返鄉就業之路，成為大家所關心的重要議題。高雄市議員李雅靜長期關心高雄招商、產業佈局、庶民經濟等議題，昨日（5日）在市議會針對「協助青年創業」的議題進行質詢。

李雅靜認為，吸引年輕人返鄉的關鍵在於改善高雄疲軟的經濟環境，大力招商與鼓勵青年創業，尤其是針對具有前瞻性的新創產業。因此，市府必須提出足夠的政策誘因，尤其是在「創業資金」上的協助及貸款優惠。

圖片來源：李雅靜 提供

高雄市政府擁有高雄銀行的43%股權，具有主導權，因此這次市長選舉，有候選人主張將高雄銀行轉型成「創業銀行」，對青年創業提高貸款額度、降低利率的協助。李雅靜認為這個看法或許不錯，但是不能只是選舉期間的「畫大餅」。因此特別質詢高雄銀行，對於這樣的轉型方案內部是否有所評估？高雄銀行適合擔任這樣的角色嗎？畢竟，與其他銀行相比，高雄銀行規模較小，在36間國銀當中，資本額倒數第5，淨值倒數第4。

面對李雅靜的質詢，高銀董事長張雲鵬表示，跟其他大銀行相比，高雄銀行確實無法提供較優惠的利率。對於這樣的轉型方向，內部曾經有過一定的研究，因此李雅靜要求高銀在會後提出相關的評估報告。

李雅靜認為，高雄銀行的經營與轉型是件重要議題，因此必須認真評估，探討在青年創業、新創產業發展上，市政府具有主導權的高銀能夠扮演什麼樣的角色，以及如何轉型成為在招商上扮演火車頭的銀行，為高雄拚經濟發揮更大功能。

(中時電子報)

圖片來源：李雅靜 提供

颱風強震 賴揆向日方表達慰問 真愛無誤!賴揆就任周年 謝龍介送…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。