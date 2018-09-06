李雅靜催促高雄銀行轉型為招商火車頭

2018年09月06日 14:39 中時電子報 綜合報導

高雄近年來面臨嚴重的年輕人口外移問題，因此為北漂青年找一條返鄉就業之路，成為大家所關心的重要議題。高雄市議員李雅靜長期關心高雄招商、產業佈局、庶民經濟等議題，昨日（5日）在市議會針對「協助青年創業」的議題進行質詢。

李雅靜認為，吸引年輕人返鄉的關鍵在於改善高雄疲軟的經濟環境，大力招商與鼓勵青年創業，尤其是針對具有前瞻性的新創產業。因此，市府必須提出足夠的政策誘因，尤其是在「創業資金」上的協助及貸款優惠。

圖片來源：李雅靜 提供

高雄市政府擁有高雄銀行的43%股權，具有主導權，因此這次市長選舉，有候選人主張將高雄銀行轉型成「創業銀行」，對青年創業提高貸款額度、降低利率的協助。李雅靜認為這個看法或許不錯，但是不能只是選舉期間的「畫大餅」。因此特別質詢高雄銀行，對於這樣的轉型方案內部是否有所評估？高雄銀行適合擔任這樣的角色嗎？畢竟，與其他銀行相比，高雄銀行規模較小，在36間國銀當中，資本額倒數第5，淨值倒數第4。

面對李雅靜的質詢，高銀董事長張雲鵬表示，跟其他大銀行相比，高雄銀行確實無法提供較優惠的利率。對於這樣的轉型方向，內部曾經有過一定的研究，因此李雅靜要求高銀在會後提出相關的評估報告。

李雅靜認為，高雄銀行的經營與轉型是件重要議題，因此必須認真評估，探討在青年創業、新創產業發展上，市政府具有主導權的高銀能夠扮演什麼樣的角色，以及如何轉型成為在招商上扮演火車頭的銀行，為高雄拚經濟發揮更大功能。

(中時電子報)