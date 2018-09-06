真愛無誤!賴揆就任周年 謝龍介送祝福吐槽政績是「幹話王」

2018年09月06日 14:43 中時電子報 邱文秀

轉眼就是行政院長賴清德就任滿周年，他的「好朋友」謝龍介在臉書感性發文祝他就職周年快樂!卻隨即在文中吐槽賴揆這一年來只有新封號「幹話王」讓國人有感，以及細數「賴神」擔任台南市長任內，拒進議會209天、登革熱疫情失控造成112人死亡、3度交手颱風假，成語「賴神勸童」問世等「台南經驗」。

行政院長賴清德去年九月就任，當時他的「好朋友」謝龍介發文表示，無論天涯海角，不論賴清德到哪裡去，謝龍介一定跟到底，一路監督。被網友惡搞「一生只督你一人」海報，謝龍介也親自在臉書搞笑認證，跟「賴神」是「真愛無誤❤但將我的維基「配偶」改成賴清德，我不能接受啦！」

今日，謝龍介在臉書發文，祝賴清德就職周年快樂！感性表示，轉眼，好朋友賴清德就任滿一年，今天無意間又看到《那些年，龍介一直追的清德》感觸良多。

但隨即話鋒一變，吐槽這一年來，賴清德除了新封號「幹話王」讓國人有感外，再來就是他動不動提的「台南經驗」，謝龍介還問，有誰記得賴清德在台南的「政績」嗎？

1.新營醫院北門分院大火13條人命。

2.拒進議會209天。

3.登革熱疫情失控造成112人死亡。。

4.推動英文成為台南市第二官方語言。

5.賴清德說：三爺溪淹水30年我3年解決。

6.賴清德3度交手颱風假，成語「賴神勸童」問世。

7.毒澱粉、北海黑心油、英國藍、５０嵐、馬修嚴選果醬，食安問題連環爆。

謝龍介說，每當面對議員質詢時，賴清德的高傲、民進黨團的護航、執政團隊再利用行政資源，將這些失誤甚至致命的錯誤，一再美化甚至神化的過度包裝成「政績」。

如今，隨著賴清德從府城到京城，大家再回頭看看龍介當時在議會的質詢，應該不難發現，為何龍介老提點好朋友，要他深切檢討施政了。

網友也留言「龍介議員，你讓我笑翻了！」、「龍介兄，你要釘他緊一點，他最近頭殼不是很清楚，都說一些痴話」、「終於相信謝先生多年的良苦用心！請謝先生繼續為民造福！感恩」、「哈哈，愛著卡慘夕」、「愛之深，龍之介」、「 龍介議員也是蠻幽默的! 喜歡」。

(中時電子報)