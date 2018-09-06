漲房租不成活活燒死房客 惡房東判處無期徒刑

2018年09月06日 14:56 中時 李文正

66歲包租公詹德榮屢次調漲房租不成，竟買汽油放火燒屋，導致黃姓男子被活活燒死在房間內，事後，詹辯稱是憂鬱症、經濟壓力，但合議庭認為，詹犯案後還會變裝，還返家躲藏，死者全身炭化，死前遭受極大的燒灼痛楚，至今未見詹有何彌補損害的作為，因而判決無期徒刑，褫奪公權終身。

北市大同區的詹男，向台灣銀行承租房屋，再轉租給黃姓死者等3人，每次想要將月租金漲至4000元，黃都只付2000元，又常抱怨屋況不佳、拖欠租金，導致詹內心積怨已深，去年4月2日凌晨，詹吃完早餐後，用寶特瓶裝滿汽油前往犯案的歸綏街83巷。

詹先潑灑汽油在走道，接著用打火機點燃，此時，黃在屋內尖叫「救命」，詹卻從後門逃逸，黃姓鄰居聽到呼救，看到房門反鎖，趕緊返家拿備用鑰匙開門，但為時已晚，黃早已被燒焦，全身炭化遭警消抬出。

偵查中詹還辯稱自己有憂鬱症，不知道裡面有人，檢察官拿出驗屍的照片，希望詹能悔悟坦承犯罪，但他始終不願直視。

判決指出，詹僅因一時細故糾紛，預謀放火燒屋，行為時思慮縝密，意志堅決，放案後還沿路丟棄身上的衣物，並沒有憂鬱症的跡象，且黃死亡前面對大火、濃煙和高溫，獨處在密室內無法逃生，遭受極大精神恐懼、身體燒灼痛楚，詹惡性重大，判處無期徒刑，全案仍可上訴。

(中時 )