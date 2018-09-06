倒閉阿公店變越女快餐店 15分鐘1500元男客踴躍

應召站提供各種性感服飾讓小姐換穿。（陳鴻偉翻攝）

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越籍女子供稱生意好時1天可接20個客人。（陳鴻偉翻攝）

北市萬華警方日前獲報，康定路某家已歇業的阿公店，疑遭應召集團暗中改裝，以每15分鐘1500元，提供越南籍女子全套性服務，此種俗稱「快餐」的經營模式，宛如當年三重的聲色場所「豆干厝」，經循線追查，日前逮捕46歲把風的吳姓男子等3名員工，以及2名以探親名義來台的越南籍小姐。

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警方日前接獲檢舉，康定路某歇業阿公店經業者改裝，地下室隔成4間套房，暗藏越南籍女子賣淫，男客在1樓可以挑選小姐，還有特殊的馬甲、爆乳裝可挑選、換穿，15分鐘收費1500元，由於價格便宜，經營以來吸引大批男客上門。

應召業者將倒閉的阿公店改裝成「快餐店」。（陳鴻偉翻攝）

萬華警方經連日追查，日前前往搜索，逮捕吳姓等2名把風、櫃台人員，另在地下室內發現26歲、24歲等2名越南籍女子，現場另查扣大批保險套、紙巾及監視器等證物。

被逮的越女供稱，她們是以探親方式來台，每次賣淫1500元與業者對抽，她們實拿750元，每天工作近10小時，生意好時1天可接到20名客人。

警方查扣大批保險套等證物。（陳鴻偉翻攝）

警方偵訊後，依妨害風化、違反社維法等罪將眾人送辦，2名越女則送往移民署等待遣返，另追查業者是否有剝削、虐待越女的情形。

(中時 )

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