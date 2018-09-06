逛街免帶錢還有優惠！中市四商圈推行動支付

2018年09月06日 14:52 中時 盧金足

無現金交易GO購樂！台中市4大商圈推出多項超值優惠。（盧金足翻攝）

由商圈選擇適合的行動支付方案，提供商圈專案合作，大幅提升商圈業者的使用率。（盧金足翻攝）

讓消費者體驗行動支付的便利及優惠！台中市政府經濟發展局為推廣商圈無現金支付，即日起至10月31日，陸續在一中商圈、天津路服飾商圈、太平樹孝商圈、美術園道商圈等4大商圈舉辦「台中市商圈無現金交易GO購樂活動」，商圈店家在活動期間提供無現金支付專屬優惠，如9折、滿額贈、限時限量優惠等，並可參加超過200個獎項的抽獎活動。

經濟發展局長呂曜志表示，「台中市商圈無現金交易GO購樂活動」為一系列活動，邀請一中商圈、天津路服飾商圈、太平樹孝商圈、美術園道商圈等4大商圈，在活動期間提供無現金支付的專屬優惠，如9折、滿額贈、限時限量優惠等，並於商圈活動辦理當天祭出超低優惠，包括活動當日指定商品5折、買1送1、滿額贈獎、集點摸彩等。

太平樹孝商圈活動期間(8月31日至9月15日)享滿額集點可獲抽獎資格、9月15日當天特定店家買1送1；美術園道商圈活動期間(9月10日至11月9日)集點兌換商圈限量好禮、11月10日當天可換購限量異國美食體驗活動券。

一中商圈活動期間(10月1至26日)享滿額集點可獲得抽獎資格、10月26日當天憑摸彩券憑證換取商圈好禮；天津路服飾商圈活動期間(10月1日至27日)使用無現金支付滿額贈送優惠券、10月27日當天還有滿額贈送紀念T恤等超值好康。

除了商圈系列活動準備多達200項的好禮之外，市府也將於11月中旬舉辦「台中市商圈無現金交易GO購樂」成果發表會，現場抽出活動期間至商圈以無現金支付的幸運兒，提供時下最夯的產品作為抽獎品。

經濟發展局指出，行動支付已是目前的消費趨勢，購物消費越來越便利，市府也積極輔導台中市商圈提供行動支付，或更多便利的支付服務，因此舉辦「台中市商圈無現金交易GO購樂」，讓商圈業者實際了解如何將行動支付用於交易之中，並提供消費者多元的付款方式。

商圈業者表示，市府主動媒合無現金支付業者，由商圈選擇適合的行動支付方案，並提供商圈專案合作，大幅提升商圈業者的使用率，配合無現金優惠活動，希望藉此帶動遊客習慣以無現金方式交易。

這次參與無現金交易的支付業者，除了三大手機系統支付平台，也包含國內的行動支付業者，如Pi拍錢包、歐付寶行動支付、悠遊卡等，預期將可提升在地消費經濟力，也讓民眾體驗更多元的支付工具，打造數位商圈新風貌。

(中時 )