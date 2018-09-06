以核養綠連署達標 王明鉅：國家自己救 拚年底公投

2018年09月06日 14:59 中時電子報 林郁庭

上圖：第一手戰情室照片。中圖:以核養綠的31萬份連署書大軍，向台北市徐州路上的中選會出發了。下圖：第一輛載著31萬5千人投入的連署書運輸車，已經抵達中選會。（圖/翻攝自王明鉅 臉書）

核四首批160束燃料棒7月4日運美，相隔2個月，5日時核四再送出第2批240束燃料棒，台電曾表示預計2020年底前全數運出。力推以核養綠的台大醫院前副院長王明鉅說，自己的國家自己救，只有靠年底的公民投票，來阻止這些珍貴的燃料棒不斷被送走。

「捷報！」王明鉅開心在臉書上PO文，宣告以核養綠「廢除電業法95條之1」的30萬書張連署真的達標了，甚至達到31萬張連署了，今天下午大約2點時要送到中選會。他向所有參與這次公民連署活動的所有朋友，致上最高的敬意。

「但我們的腳步不能停歇！」因為真正關鍵的是11月24日的投票結果，但他也怒批，「看到中選會長官的許多話，很多朋友開始擔心，會不會明明連署書都照規定準備好了，然後硬是用工作人員不夠準備不及的理由，把『以核養綠』的公投硬是拖到11月24日大選之後？」

中選會會不會故意拖延「以核養綠」的公民投票，用技術性拖延的方式讓「廢除電業法95條之1」的公民投票要另外單獨舉辦？好讓願意出來投票的人數不足，讓這個公投案就此胎死腹中？王明鉅認為「很有可能」，但他不擔心，因為除了原先作好的計畫希望能順利執行之外，有B計畫。

王明鉅指出，第二批核四燃料棒被送出去了，要阻止這些珍貴的燃料棒不斷被送走，只有靠著年底的公民投票，讓以核養綠，廢除電業法95條之1公民投票成功。懇請請大家繼續努力，向歷史上第一次的台灣能源政策公民投票邁進！

(中時電子報)