薛之謙閃電當爸 墮胎舊愛微博被網友攻陷「你說對了」

2018年09月06日 14:58 中時電子報 蔡曉婷

李雨桐早透露知道高磊鑫懷孕，間接證明薛之謙早年說謊向她借錢。（圖／取自李雨桐Luyee微博）

李雨桐先前發文稱薛之謙以高磊鑫生病為由借錢。（圖／取自李雨桐Luyee微博）

網友湧進李雨桐微博留言。（圖／取自李雨桐Luyee微博）

以一曲《演員》走紅的大陸歌手薛之謙去年與前妻高磊鑫復合，不久鬧出劈腿小三李雨桐的風波，李更指曾為薛墮胎，多次發文爆男方真面目，今(6日)薛之謙閃電宣布當了爸爸，李雨桐的微博也被網友攻陷，不少網友都心疼她先前早預言高磊鑫有喜，才決定心軟放過薛之謙，紛紛留言說：「你說對了」。

薛之謙去年和前妻復合後，網紅舊愛李雨桐便跳出爆料曾為薛之謙墮胎，且當時已經懷孕7個月，兩人之後又為金錢的事鬧翻，李雨桐痛批薛之謙渣男，也不看好他與高磊鑫復合，直說：「一個他口中威脅他兩年的惡魔怎麼還能再復合，這我真的就很費解了」。

2個月前李雨桐再發文，鬆口願意放薛之謙一馬，是「因為我聽說高懷孕了」，她雖心軟但也證實薛之謙當年欺騙她，網友則挖出李雨桐過去分享兩人相處點滴，其中寫道：「有一天半夜我突然接到薛的電話，說高磊鑫得了腦垂體瘤，再要一千萬看病」，李雨桐便決定借薛之謙錢，然而腦垂體瘤是很難懷孕的。

如今高磊鑫產下一兒，李雨桐氣說：「所以當年是個騙局」，網友也留言說：「你說對了，高磊鑫真的懷孕了」、「你說的對，渣男以後人設就是好爸爸了」、「希望你餘生能獲得幸福，盡早從被傷害的陰影走出來」。

(中時電子報)