染登革熱不要慌 中西醫合治效果佳

台中慈濟醫院中醫部主任陳建仲分享中西醫合作治療登革熱經驗。（王文吉攝）

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「中藥防蚊包」內含艾葉、藿香、紫蘇葉、白芷、薄荷、丁香等成份，可防止蚊蟲叮咬。（王文吉攝）

台中市登革熱病例激增，一般西醫治療以緩解症狀為主，目前沒有特效藥物。台中慈濟醫院中醫部主任陳建仲指出，過去經驗發現，部份病人在中西醫合治下，有效縮短療程，顯示中醫在登革熱醫治上能發揮一定成效，惟目前中醫治療仍屬於自費項目，健保沒有給付。

台中慈濟醫院感染科主任王瑞興指出，多數民眾出現發燒、頭痛症狀都會以為是感冒，一旦合併後眼窩痛、骨頭關節痛、皮膚出疹等症狀，一定要儘快就醫，並提供旅遊史、接觸史或異常出血等警示症狀，由醫師進行評估。

王瑞興指出，全世界3千多種蚊子，台灣約有130多種，其中，登革熱病媒蚊主要是埃及斑蚊跟白線斑蚊，大部份病人感染後，3天內陸續出現發燒、出疹等症狀，5到7天內自行痊癒不需擔心。世界衛生組織統計，感染登革熱後併發重症甚至死亡的機會約為百分之1，如有包括鼻腔、腸胃道出血等警示症狀應特別注意。

中醫部主任陳建仲指出，南部22歲男研究所生感染登革熱，經西醫治療數日，高燒症狀仍未緩解，輔以甘露消毒丹和白虎湯後，隔天退燒，在台中慈濟醫院接受中西醫結合治療，皮疹、舌苔等病情也在短短幾天內大幅改善。

陳建仲說，中醫病理將登革熱列為濕熱病邪引起的「溫疫」，處理上跟一般溫病不同，因為病變傳輸快，中醫溫病「衛、氣、營、血」依不同病情診斷方式，給予最適當的治療，以免出現出血性登革熱危及生命。

陳建仲提醒，大雨過後，民眾預防登革熱感染唯一辦法是減少病媒蚊孳生環境，而包含艾葉、石菖蒲、藿香、荊芥、紫蘇葉、白芷、薄荷、丁香成份的「中藥防蚊包」 ，能防止蚊蟲叮咬。薄荷腦、冰片、迷迭香、尤加利、香茅、丁香、冬青油成分的「寬心油」，則具中暑暈眩、提神醒腦、蚊蟲咬傷效果。

(中時 )

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