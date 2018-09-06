61歲企業家肝癌月掉7公斤 新型免疫藥物救命

2018年09月06日 15:11 中時 鄭郁蓁

晚期肝癌已十年沒新藥可用，衛福部今日9月6日起開放免疫治療藥物上路，新型免疫治療成延命新契機。一名62歲企業家林先生，去年九月體重莫名在一個月內掉了7公斤，檢查發現肝臟長了13公分大的腫瘤，已無法進行手術切除，經醫師評估後，使用新型免疫治療藥物進行治療，治療約3至4個月期間，腫瘤幾乎消失，過程也未出現明顯副作用。

肝癌死亡率高居10大癌症中的第2位，早期肝癌症狀不明顯，多數肝癌患者往往在末期才發現。

林口長庚醫院腫瘤科醫師侯明模醫師指出，肝癌末期的患者，接受傳統標靶藥物的反應率不到1成，根據國際醫學期刊「刺絡針」發表的研究顯示，肝癌末期的患者，對於新型免疫治療藥物的反應率，比傳統標靶藥物還高，約近2成，患者中位存活期可長達近16個月，比原本傳統療法約一年增加快一倍，突破過去晚期肝癌治療選擇有限的困境。

收治該名患者的侯明模表示，這名罹患B肝的患者，去年9月開始體重驟降7公斤，就診發現是肝癌末期，由於腫瘤已經有破裂的現象，無法進行手術，擔心化療會影響生活，初期僅接受栓塞治療，卻引發副作用，改採放療後，又出現肺轉移，經醫師評估使用新型免疫療法，才幫助肝癌指數回到正常值。

北榮肝胃腸肝膽科主任黃怡翔表示，一直以來，肝癌主要成因七成以上都和B型肝炎、C型肝炎有關，不過近年臨床發現，約有一至二成是糖尿病、脂肪肝與三酸甘油酯過高而引起，他提醒，肝癌患者早期幾乎沒有任何感覺，有症狀時多半已經晚期，建議不明原因體重下降、噁心嘔吐、搔癢，以及有糖尿病等肝癌高危險群應定期健檢，早期診斷治療。

(中時 )