吳祥輝控教醫師活摘器官 再告柯文哲殘害人群

2018年09月06日 15:14 中時 張孝義

作家吳祥輝6日下午再就大陸器官買賣疑雲，到台北地檢署告發柯文哲違反殘害人群治罪條例罪，吳祥輝表示，柯文哲培訓器官移植醫師就是指導活摘器官，是犯7年以上刑的罪。

吳祥輝日前就因柯文哲指他「拿錢辦事」，到北檢控告台北市長柯文哲妨害名譽並將提起民事訴訟求償1000萬元。

由吳祥輝擔任負責人的「蝴蝶蘭文創公司」日前刊登廣告宣稱「屠殺」一書將在台發行中文版，並摘錄書中內容指「台北市長柯文哲帶病人到大陸器官移植」、「柯確知所有器官均來自法輪功」、「柯因和活摘法輪功器官、販賣移植的組織『兩岸器官一家親』，器官取得成本減半」、「柯企圖把自己設計的器官移植標準登錄系統賣給大陸未果」等。

吳祥輝指出，柯文哲才不是掮客，他沒那個位階，柯文哲是擔任培訓器官移植醫師的角色；教醫師們葉克膜嘛，其實是教這些醫師專門活摘法輪功學員器官的醫師們心肺移植，這才是真正講習的主題。

吳祥輝認為，柯文哲涉犯殘害人群治罪條例第2條「意圖全部或一部消滅某一民族、種族或宗教之團體，而使該團體之分子遭受身體上或精神上之嚴重傷害。此為殘害人群罪，將處死刑、無期徒刑或七年以上有期徒刑」。

殘害人群治罪條例是「防止及懲治殘害人群罪」於1953年5月22日通過立法，目前尚無依這個條例完成的判決。

(中時 )