廖婉如真情關懷 阿公阿嬤讚市長夫人足感心

台中市長夫人廖婉如（右五）向長輩親自說明，自去年起調整65歲以上老人健保免費政策，並非刪減老人福利，而是將現金福利轉化為實際的福利服務。（盧金足翻攝）

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台中市長林佳龍夫人廖婉如（中）造訪西屯區惠來社區發展協會及弘道老人福利基金會辦理的社區照顧關懷據點。（盧金足翻攝）

「市長夫人不是都像貴夫人？怎麼這樣親切又好鬥陣！」台中市長林佳龍夫人廖婉如造訪西屯區惠來社區發展協會及弘道老人福利基金會辦理的社區照顧關懷據點，很多阿公、阿嬤見到廖婉如猶如女兒貼心，拉住手話家常，廖婉如鼓勵長輩健康動起來，讓台中成為長輩樂活的幸福之都。

廖婉如訪視照顧之輩的關懷據點，視長者如至親，寒暄關心長輩的健康及在據點活動情形，並與大家一起學習健康操，請長輩們一起動動手、動動腦、心不老，現場氣氛熱烈輕鬆，全場洋溢歡樂聲。

廖婉如說，長輩的健康照顧是市政府最關心的事，台中市政府推出托老一條龍政策提供完整的照顧服務，長照2.0的照顧據點都有倍數成長，希望長輩們在大台中得到最完善的照顧，讓台中成為長輩樂活的幸福之都。

針對台中市府從去年起對老人健保補助設立門檻排富，引發部份銀髮反彈，廖婉如親自站到第一線說明，自去年起調整65歲以上老人健保免費政策，並非刪減老人福利，而是將現金福利轉化為實際的福利服務。

她指出，包括長青學苑班級倍增、補助老人裝假牙、擴大老人共餐、老人送餐升級、敬老愛心卡、增加居家服務人力、以及擴大長照2.0服務等，以提供長者更多元的學習及活動，讓長輩們更健康樂活。

此外，台中市為提高敬老愛心卡使用率，近期推出可多元運用於大眾運輸及衛生所折抵部分負擔及掛號費用。

廖婉如指出，今年9月25日起全市約有1500輛計程車可折抵乘車費，並陸續加入基層診所及19家責任醫院之服務等，大大提高敬老愛心卡的便利實用性，希望大家多多使用，讓所有長輩趴趴走身體更健康，不管花博卡或敬老愛心卡現在到公所皆可立即申請當天取卡，長輩們不用再等待好幾天。

廖婉如訪視過程，台中市府西屯區區長何國裕、社會局長青福利科股長王俞人陪同，造訪西屯區惠來社區發展協會及弘道老人福利基金會辦理的社區照顧關懷據點，惠來社區理事長楊智仁、弘道老人福利基金會主任陳國慶到場參與活動。

(中時 )

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