體育署：優秀運動員可輔導任單項團體祕書長行政職

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巨港亞運台灣代表團交出17金、19銀、31銅，共67面獎牌亮麗成績，行政院長賴清德日前核定10年64億的「優秀運動選手輔導方案」；體育署高俊雄表示，其中包括就學、就業及獎勵措施，未來將規劃優秀運動員進入體育單項團體擔任行政人員，包括擔任副秘書長或祕書長職務。

台灣選手在亞運表現有目共睹，賴揆在行政院會中表示，政院已核定「優秀運動選手輔導方案」，教育部將在10年內投入64億元，推動優秀運動選手的生涯輔導，包括就學輔導、就業扶植及獎勵等。

高俊雄表示，有關運動員就學輔導，包括升學管道，賴揆要求學校全人教育，包括學科課業補救要強化，學校裡面運動傷害防護要加強，再來就是專任運動教練在體育班一定要落實；至於就業扶植方面，優秀運動員退役後怎麼轉銜職場工作，其中一個選擇就是專任運動教練，可以到學校也可以到訓練中心、單項協會擔任運動教練等。

高俊雄並說，就業扶植規劃還包括協助優秀運動員進入體育單項團體擔任行政人員，像是擔任副秘書長或祕書長，體育署會先做職能訓練，特別是在體育行政管理、國際語言增能，以便讓運動員可以進入特別體育團體擔任秘書長或副祕書長。

最後是獎勵措施，高俊雄說，國家級優秀運動員長期要念書又要接受出國賽前集訓，集訓期間協助輔導，或比賽完之後的獎勵，過去相對於其他工作來講，獎勵都相對微薄，賴揆已指示這方面要繼續加強。

(中時 )

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