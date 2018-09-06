促轉會將辦「落實轉型正義與國家人權願景說明會」

2018年09月06日 15:33 中時 季節 、 張鎧乙

出席委員與各政治受難者協會代表合影。(張鎧乙)

促轉會6日召開記者會宣布，將與國家人權博物館合作，於本月分別在台北、台中、高雄舉辦三場「落實轉型正義與國家人權願景說明會」。

促轉會副主委張天欽指出，雖然《二二八事件處理及賠償條例》、《戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例》與《戒嚴時期人民受損權利回復條例》已給政治受難者與家屬賠償，但相較於他們的冤屈還不夠，因次促轉會規劃邀請政治受難者與家屬公開說明轉型正義與國家人權願景工作，聆聽各方的訴求與意見。

張天欽聲稱，相較外國台灣轉型正義進展落後，威權統治結束二十餘年了，轉型正義工作才剛起步，今年5月18日「國家人權博物館」揭牌，同月31日促轉會掛牌運作，7月18日四個政治受難者團體共同組成「政治受難者團體聯合工作小組」，成立當日工作小組親赴促轉會：表達對轉型正義的高度關注，催生這三場說明會。

張天欽說，屆時說明會將由促轉會委員楊翠與國家人權博物館館長陳俊宏主持，期望藉由聆聽受難者的聲音，確立行動方針，共同落實轉型正義的工程，也盼能向社會大眾說明理念與工作內容，因此三場都將全程直播。

三場說明會中，台北場將於9月8日在國家人權博物館白色恐怖景美紀念園區舉辦，台中場將於9月16日在台中文化創意產業園區求是書院舉辦，高雄場則於9月30日在高雄市立圖書館總館華立廳舉辦。

陳俊宏則說，轉型正義的過程最重要的是社會對話，除了向社會說明轉型正義的任務與願景之外，也希望藉使收納意見，做為推動業務的參考，讓轉型正做得更好。

「政治受難者團體聯合工作小組」榮譽理事長蔡寬裕表示，說明會要讓大眾了解促轉條例重點何在。先前立法院公聽會上，常有人說促轉條例是鬥爭與清算，他說這不是鬥爭與清算，但歷史真相和責任歸屬該釐清。威權統治解體至今三十年了，歷經三任總統並未落實轉型正義，最少兩萬受害者，但加害者不明，真相何在，要先有真相才能和解，轉型正義無關族群，白色恐怖外省人受害者高達46%，但外省人在台灣才佔13%，白色恐怖沒有族群之分。

蔡寬裕認為，轉型正義不是清算而是「清瘡」，清除瘡疤，最後達到和解的目的。說明會除了受難者和家屬參與會，也歡迎其他民眾參加表達意見。

(中時 )