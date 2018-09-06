用6頁親筆信感謝 黃容瑄自立付出也成資助人

2018年09月06日 15:39 中時 張祈

今年24歲的黃容瑄，10歲那年家中遭逢巨變，她跟弟弟成為世展會資助童，有個從未蒙面的資助人一路協助她直到大學畢業，自立後容瑄親筆寫下6頁感謝信，表達對資助人深深的感謝，更因此轉變身份，成為另一名默默付出的資助人。

來自單親家庭的黃容瑄有著熱情活潑的性格，爽朗的笑聲總能帶來正向氛圍，10歲那年父親經商失敗欠下大筆債務，由媽媽獨自撫養她與弟弟，展望會介入幫助後，透過國內兒童資助計畫及助學行動，減輕就學負擔，還有一位資助人長期而穩定的關心她。

「資助人也是我重要的家人！」黃容瑄說，資助人一路看著她成長到大學畢業，只要過年過節，或是課業上得獎了，都會寫一封感謝信給資助人，大學畢業前知道資助期限即將抵達，擔心會是最後一封信，就寫了6張書信，表達對他這12年來的感謝。

資助人深受感動，表示一定要親眼與資助的孩子見面，去年是兩人12年來第一次見面，也是唯一的一次，資助人帶著累積12年的信件赴約，兩人見面時眼眶滿是淚水，黃容瑄說，終於完成當面向資助人感謝的夢想，她相信他與資助人或許不會再見面，但永遠是家人。

目前容瑄回到花蓮工作，就近照顧媽媽及就讀大學的弟弟，她擔任國立教育廣播電臺花蓮分臺「好家在花蓮」節目主持人，每周一至周五下午4時05分至5時的節目中，可以聽到容瑄在節目中以幽默詼諧的主持風格。

台灣世界展望會東區辦事處蕭文榮主任表示，教育永遠是翻轉貧困兒童的最佳途徑，邀請花蓮鄉親一起響應捐款支持「助學行動」或「國內兒童資助計畫」，透過長期一對一的資助關係，與台灣世界展望會一起陪伴弱小的生命翻轉貧窮、進入豐盛，讓受助的家庭與兒童有機會邁向自立，愛心洽詢專線：03-8236868，獲至台灣世界展望會官網線上捐款。

(中時 )