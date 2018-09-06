發動董事會換掉吳音寧？柯P：我氣得講不出來

2018年09月06日 15:36 中時 張立勳 、 鄭任南

台北市議員鍾小平6日在市政總質指出，台北市長柯文哲命很苦，生命中第5個女人就是北農總經理吳音寧，簡直是女版「任我行」，他還詢問柯11月北農董事會是否發動換掉吳音寧？柯回說，「我氣得講不出來。」議員王欣儀則建議，如果沒辦法換掉吳，就找前北農總經理韓國瑜去談。

鍾小平今要求吳音寧到議會備詢，吳音寧未出席，他痛批吳音寧是女版任我行，公共政策怎麼可以丟到臉書上討論，要求柯文哲 在11月董事會發動換掉吳音寧。

柯文哲則回應，「我氣得講不出來」，鍾小平回嗆，連一個吳音寧都管不住，還連任什麼市長、拚總統？經他多方打探，北市府應可掌握超過半數的董事會席次，可以把吳換掉，根本不是做不到，只是不想做。

鍾小平還說，上次和柯便當會，柯對他訴苦吳音寧，像在向神父告解一般，還說很痛苦，柯文哲坦言很痛苦。

王欣儀也表示，柯市府拿吳音寧一點辦法都沒有，搞到最後變成好像吳音寧很委屈，會不會覺得被吳反將一軍。

柯文哲說，上次開董事會流會，代表市府還沒有控制足夠的票數，民股現階段也不願得罪中央政府。

北農董事長陳景峻指出，議程沒有排人事案，但依行政倫理、體制還是希望吳音寧有意見就到市府討論，市長是對事不對人，他還說，今天有再向農委會主委林聰賢拜託，吳音寧若不來議會備詢，會造成中央和地方的麻煩。

此外，議員阮昭雄表示，吳音寧在體制內怎麼不發言，是否有隱情？他要求市府找吳音寧、產發局及專家來談，根本解決問題。柯文哲說，下周一將開雙首長會議，邀吳音寧討論，看吳講的有沒有道理。

(中時 )