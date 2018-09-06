促轉會：將於年底提出中正紀念堂轉型的具體意見

2018年09月06日 15:38 中時 季節

促轉會6日召開記者會宣布，將與舉辦三場「落實轉型正義與國家人權願景說明會」，說明完畢後有記者問到威權遺緒象徵清除有無時間表？中正紀念堂如何處理？黨產會委員楊翠說中正紀念堂一定會轉型，去年文化部已展開轉型工程，未來文化部與促轉會將開會討論轉型方向，在今年年底到明年年初間將提出中正紀念堂轉型的具體意見。

還有記者問到先前促轉會發文給部會學校統計兩蔣紀念物，查到數量有多少了？未來將如何處理？楊翠說部分單位沒還有回報，台中市要到7日才回報。但目前銅像加上路名已超過一千多個單位，之後將先作質性研究，包括是否有城鄉或部門差異。第三個階段將跟縣市政府合作，舉辦威權象徵與家園空間和歷史記憶等面向民眾的活動，讓民眾思考這路名與銅像出現在我家附近，對我的意義為何，促轉會也藉此聆聽民眾的想法，並在溝通對話中邀請民眾思考為何這些威權象徵應該移除。

記者追問現場政治受難者與家屬，如何看待兩蔣銅像和紀念物？「政治受難者團體聯合工作小組」榮譽理事長蔡寬裕說，轉型正義要落實一定要清除威權象徵，過去沒有落實原因是因為威權結束後國民黨繼續統治了十二年，李登輝作為蔣經國學校學生，怎麼敢處理？陳水扁當總統朝小野大，無法立法產生促轉工作推動的法源依據，馬英九更不用提，如今促轉條例能通過是因為政黨輪替且立法院也過半。

記者再問到慈湖如何處理？楊翠說還沒有做到那邊，慈湖當然是處理範圍，未來處理時會跟媒體報告。

(中時 )