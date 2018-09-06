促轉會：將於年底提出中正紀念堂轉型的具體意見

友善列印
中時

促轉會6日召開記者會宣布，將與舉辦三場「落實轉型正義與國家人權願景說明會」，說明完畢後有記者問到威權遺緒象徵清除有無時間表？中正紀念堂如何處理？黨產會委員楊翠說中正紀念堂一定會轉型，去年文化部已展開轉型工程，未來文化部與促轉會將開會討論轉型方向，在今年年底到明年年初間將提出中正紀念堂轉型的具體意見。

還有記者問到先前促轉會發文給部會學校統計兩蔣紀念物，查到數量有多少了？未來將如何處理？楊翠說部分單位沒還有回報，台中市要到7日才回報。但目前銅像加上路名已超過一千多個單位，之後將先作質性研究，包括是否有城鄉或部門差異。第三個階段將跟縣市政府合作，舉辦威權象徵與家園空間和歷史記憶等面向民眾的活動，讓民眾思考這路名與銅像出現在我家附近，對我的意義為何，促轉會也藉此聆聽民眾的想法，並在溝通對話中邀請民眾思考為何這些威權象徵應該移除。

記者追問現場政治受難者與家屬，如何看待兩蔣銅像和紀念物？「政治受難者團體聯合工作小組」榮譽理事長蔡寬裕說，轉型正義要落實一定要清除威權象徵，過去沒有落實原因是因為威權結束後國民黨繼續統治了十二年，李登輝作為蔣經國學校學生，怎麼敢處理？陳水扁當總統朝小野大，無法立法產生促轉工作推動的法源依據，馬英九更不用提，如今促轉條例能通過是因為政黨輪替且立法院也過半。

記者再問到慈湖如何處理？楊翠說還沒有做到那邊，慈湖當然是處理範圍，未來處理時會跟媒體報告。

(中時 )

發動董事會換掉吳音寧？柯P：我… 嘉義》823泡戰 黃敏惠：有人做1…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。