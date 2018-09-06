監理所配水池解決供水不穩 確保管線末端

台水「監理所配水池」6日啟用，未來將協助穩定大肚山區供水情況。（林欣儀攝）

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解決大肚山及鄰近高地供水不穩的問題，自來水公司斥資7.8億元，改善並增設送水管線、加壓站，另興建2座配水池，其中「監理所配水池」6日啟用，每天可調控水量達2萬噸，將確保大肚、龍井及西屯、南屯等區管線末端用戶生活及產業用水穩定。

台中市長林佳龍、立法院副院長蔡其昌與台水公司董事長郭俊銘等人為監理所配水池啟用揭牌。台水指出，監理所配水池搭配12公里送水管線改善、5座加壓站設施，盼提升輸水能力，另「坪頂配水池」預計年底啟用，相互配合可滿足大肚山區及周邊至120年的用水需求，解決尖峰時段水壓不穩情況。

郭俊銘表示，配水池容量1萬2千噸，可於停水前先儲滿水，並於停水期間放流供居民使用，可讓管線末端或地勢較高的用戶停、復水時間與平地用戶幾乎無差別，待2座配水池皆運作，共可調控4萬噸水量、解決4萬戶居民用水問題。

「確保用水穩定是人民權利，也是招商投資的根本條件！」林佳龍指出，台中縣市合併後，大肚山區人口激增，且台中市已位居全台第二大都市，用水有保障，才能吸引工商業放心投資，有了2座配水池等設施，可確保中科園區、工業區及精密機械園區用水穩定。

立委顏寬恒則說，以往用水尖峰或停水期間，大肚山區復水都比平地慢了2、3天，民眾必須到水車點提水使用，配水池啟用將讓大肚山及周邊近7萬居民受益。

(中時 )

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