嘉義》823泡戰 黃敏惠：有人做1分講10分

2018年09月06日 15:47 中時 呂妍庭

國民黨嘉義市長參選人黃敏惠跟前總統馬英九介紹競選扇子。（呂妍庭攝）

國民黨嘉義市長參選人黃敏惠今也到中埔鄉參與座談會，並與鄉親互動。（呂妍庭攝）

前總統馬英九6日到嘉義縣中埔鄉，為國民黨提名嘉義縣長參選人吳育仁拉抬選情，同黨嘉義市長參選人黃敏惠也到場助陣，針對823水災嘉市很多地方沒淹水，黃敏惠強調要歸功馬英九在任時大力支持疏濬工程，「前人種樹，後人乘涼」，強調治水成績是歷任執政者一棒接一棒的成果，並意有所指說，國民黨執政就是做10分說1分，別人是做1分，講10分。

黃敏惠說，淹水是百姓的痛，更是每個人心中的痛，這個痛從來沒有人高興過，大家只有想辦法解決，並舉八八風災發生時，嘉義市對外7座橋梁全部封鎖，是歷史上第一次，但隔天時任總統的馬英九馬上到嘉義，親自到牛稠溪了解狀況，而這次嘉市很多地方不淹水，「馬前總統功不可沒！」。

黃敏惠說，從她擔任立委民代開始，就不斷有民眾說要疏濬，因嘉市位處八掌溪和牛稠溪流域，屬淺碟地形，外水比內水高，疏濬才能根本解決問題，幸好當時獲得馬英九大力支持，疏濬工程才能展開，也相信工程進行時「大家都有看到」，指往往看不到的工作，「馬英九都在做」，「別人不做，我們做」，不搶功、不表演、不作秀，默默紮實地做，才是執政黨的態度，不像有人做1分，講10分「說自己有多厲害」。

(中時 )